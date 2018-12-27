Минобороны РФ рассказало об атаке Израиля на Сирию в момент посадки пассажирских лайнеров

В российском военном ведомстве сообщили, что самолеты готовились приземлиться в аэропортах Дамаска и Бейрута

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Израиль нанес во вторник ракетный удар по южным и западным окрестностям сирийской столицы из воздушного пространства соседнего Ливана, когда в Бейруте и Дамаске садились пассажирские самолеты. Была создана прямая угроза двум нероссийским авиалайнерам, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии и "создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам". "Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)", - сказал Конашенков.

Генерал добавил, что "для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".

В ведомстве уточнили, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны. В результате атаки три сирийских военнослужащих получили ранения.