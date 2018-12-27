Войти
27.12.2018
ТАСС

Минобороны РФ рассказало об атаке Израиля на Сирию в момент посадки пассажирских лайнеров

277
0
0
Израильские бомбы в небе над Дамаском
Израильские бомбы в небе над Дамаском.
Источник изображения: © SANA via AP

В российском военном ведомстве сообщили, что самолеты готовились приземлиться в аэропортах Дамаска и Бейрута

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Израиль нанес во вторник ракетный удар по южным и западным окрестностям сирийской столицы из воздушного пространства соседнего Ливана, когда в Бейруте и Дамаске садились пассажирские самолеты. Была создана прямая угроза двум нероссийским авиалайнерам, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии и "создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам". "Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)", - сказал Конашенков.

Генерал добавил, что "для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".

В ведомстве уточнили, что израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны. В результате атаки три сирийских военнослужащих получили ранения.

 

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
F-16
GBU-39
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
17.10.2018
F-35 в сирийской ловушке
25.09.2018
Перечеркнуть одним ударом
24.09.2018
Официальная версия Министерства обороны России по поводу гибели самолета Ил-20 в Сирии
24.09.2018
Истребители и Ил-20 развели во времени
20.09.2018
"Цепь трагических случайных обстоятельств"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 06:43
  • 34
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 27.12 06:28
  • 2
На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
  • 27.12 04:39
  • 1
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
  • 27.12 03:03
  • 1
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 27.12 02:55
  • 4
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 27.12 02:45
  • 1
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
  • 27.12 02:10
  • 1
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
  • 27.12 00:58
  • 4
Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"
  • 27.12 00:45
  • 83
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 26.12 23:16
  • 3
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 22:29
  • 5
На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России
  • 26.12 22:23
  • 1
"Ангару-А5" продули и изменили
  • 26.12 22:01
  • 47
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 22:00
  • 1
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
  • 26.12 21:59
  • 1
Стрелы Нетаньяху