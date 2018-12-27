National Interest (США): у российских танков появятся новые снаряды, вызывающие острые споры

Обедненный уран имеет очень большую удельную массу и может пробивать толстую танковую броню. Однако многие специалисты считают, что этот материал представляет опасность для здоровья солдат. Некоторые международные организации борются за запрещение таких боеприпасов. Другой вопрос, прислушается ли к их мнению российское правительство, собирающееся принять на вооружение такие бронебойные снаряды.

Речь идет о снарядах с обедненным ураном.

Обедненный уран имеет очень большую удельную массу и может пробивать толстую танковую броню. Однако многие специалисты считают, что эти снаряды излучают в небольших дозах радиацию, как миниатюрные нейтронные бомбы. США использовали такие снаряды с обедненным ураном в Ираке, Афганистане и Сирии.

В бюллетене российского Министерства обороны говорится о том, что эти мощные боеприпасы поступят на вооружение российских танков Т-80БВ. Там отмечается, что "Т-80БВМ (буква "М" означает "модернизированный") имеет улучшенный стабилизатор орудия и механизм заряжания для снарядов 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2"".

У боеприпаса "Свинец-1" сердечник изготовлен из карбида вольфрама, а у "Свинца-2" из обедненного урана. Об этом сообщили голландские военные эксперты на сайте Below the Ring. В их опубликованной в 2016 году статье говорится, что Россия производит эти специальные снаряды уже несколько лет и заменяет ими существующие боеприпасы.

"В этих снарядах используется алюминиевый поддон с тремя точками контакта. Это уникальная конструкция, поскольку в большинстве других оперенных бронебойных снарядов с отделяющимся поддоном имеется только две точки контакта, - сообщает этот сайт. - Пока неизвестно, влияет ли это на точность стрельбы и на износ орудия, и каким образом".

"Свинец-2" - это не первый российский снаряд с обедненным ураном. В боеприпасе 3БМ-32 "Вант" для советской 125-миллиметровой танковой пушки также применялся сердечник из обедненного урана. Однако новые выстрелы оказались длиннее".

"Если сравнивать 3БМ-32 "Вант" с оперенным бронебойным снарядом с сердечником длиной 380 миллиметров, то у обоих выстрелов снаряд на 79-84 процента длиннее. Это должно существенно повысить их пробивную способность", - отмечается на сайте Below the Ring.

Проблема заключается в том, что более старым российским танковым боеприпасам было трудно пробить современную танковую броню таких машин как американский М-1 "Абрамс" и израильский "Меркава". "У 3БМ-42 "Манго" устаревшая конструкция сердечника. Там внутри стального корпуса имеется два довольно коротких вольфрамовых стержня, - сообщает сайт. - Сталь пробивает броню с меньшей эффективностью, чем тяжелый металлический сплав с большой удельной массой".

Поэтому снаряды с обедненным ураном в танковом бою более привлекательны. Существуют 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для М-1 "Абрамс" и 30-мм боеприпасы для штурмовика А-10 "Бородавочник". Как это ни парадоксально, обедненный уран используется в броневых плитах танка "Абрамс", чтобы останавливать противотанковые снаряды.

Американские военные говорят, что боеприпасы с обедненным ураном в основном безопасны. "При производстве выстрела или после "самовоспламенения" от пожара или взрыва обнажившийся стержень из обедненного урана представляет очень низкую радиационную угрозу, даже находясь вне корпуса, - говорится в одном из документов ВВС США. - При проникновении в организм с осколками или с мелкими частицами пыли в больших количествах обедненный уран может представлять долговременную угрозу для личного состава. Но то количество, которое остается в организме, зависит от множества факторов, в том числе, от того, какой объем военнослужащий вдохнул или проглотил, от размера частиц и от их способности растворяться в жидкостях организма".

Но даже Управление по делам ветеранов признает, что обедненный уран представляет опасность для здоровья солдат, скажем, для участников операции "Буря в пустыне", где выстрелы с обедненным ураном использовались для уничтожения иракских танков. Пентагон обещал не применять такие снаряды в Сирии, хотя позже признался, что в 2015 году выпустил по целям тысячи таких боеприпасов.

Некоторые международные организации борются за запрещение боеприпасов с обедненным ураном. Другой вопрос, прислушается ли к их мнению российское правительство.

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Майкл Пек (Michael Peck)