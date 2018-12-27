Войти
27.12.2018
ЦАМТО

Угроза России на морском направлении может исходить, в том числе, от последних модификаций ракет Tomahawk

340
0
0
Tomahawk
Tomahawk.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 26 декабря. Угроза России со стороны США и НАТО на морском направлении может исходить, в том числе, от нового американского вооружения, например последних модификаций ракет Tomahawk.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Что касается угроз на морских направлениях, они действительно нарастают. Это связано с появлением новых ударных систем подводного и надводного базирования, прежде всего у США. Речь идет о последних модификациях крылатых ракет Tomahawk с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Носителями этих ракет являются эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием, а также атомные многоцелевые подводные лодки", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

Он напомнил, что подводные стратегические ядерные силы имеются у таких стран-членов НАТО, как Великобритания и Франция. Они, по словам И.Коротченко, осуществляют совместное ядерное планирование под эгидой США, а их целью, в первую очередь, является Россия.

И.Коротченко отметил, что парирование таких угроз – задача как ВМФ России, так и других компонентов ВС РФ. Справляться с ней позволяют новые разработки и уже строящиеся корабли и подводные лодки. Среди них он отметил поступающие на вооружение подводные ракетоносцы класса "Борей", оснащенные БРПЛ "Булава".

Он упомянул о еще одном важном факторе, определяющем возможности российского флота. Сегодня и подводные лодки, и надводные корабли новейших проектов, могут использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр", показавшие свою высокую эффективность в ходе проведения операции в Сирии.

"В целом, у нас флот выглядит достойно. Рассчитываем, что "Объединенная судостроительная корпорация", выполняя гособоронзаказ, существенным образом усилит возможности нашего флота как в области надводных, так и подводных сил, за счет новых проектов, которые сегодня разработаны и строятся", – подчеркнул директор ЦАМТО.

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
NATO
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
11.01.2012
Чем запомнился 2011-й
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 06:28
  • 2
На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
  • 27.12 04:39
  • 1
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
  • 27.12 03:03
  • 1
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 27.12 02:55
  • 4
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 27.12 02:45
  • 1
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
  • 27.12 02:10
  • 1
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
  • 27.12 00:58
  • 4
Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"
  • 27.12 00:45
  • 83
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 26.12 23:16
  • 3
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 22:29
  • 5
На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России
  • 26.12 22:23
  • 1
"Ангару-А5" продули и изменили
  • 26.12 22:14
  • 33
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 26.12 22:01
  • 47
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 22:00
  • 1
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
  • 26.12 21:59
  • 1
Стрелы Нетаньяху