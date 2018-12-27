Угроза России на морском направлении может исходить, в том числе, от последних модификаций ракет Tomahawk

ЦАМТО, 26 декабря. Угроза России со стороны США и НАТО на морском направлении может исходить, в том числе, от нового американского вооружения, например последних модификаций ракет Tomahawk.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Что касается угроз на морских направлениях, они действительно нарастают. Это связано с появлением новых ударных систем подводного и надводного базирования, прежде всего у США. Речь идет о последних модификациях крылатых ракет Tomahawk с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Носителями этих ракет являются эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием, а также атомные многоцелевые подводные лодки", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

Он напомнил, что подводные стратегические ядерные силы имеются у таких стран-членов НАТО, как Великобритания и Франция. Они, по словам И.Коротченко, осуществляют совместное ядерное планирование под эгидой США, а их целью, в первую очередь, является Россия.

И.Коротченко отметил, что парирование таких угроз – задача как ВМФ России, так и других компонентов ВС РФ. Справляться с ней позволяют новые разработки и уже строящиеся корабли и подводные лодки. Среди них он отметил поступающие на вооружение подводные ракетоносцы класса "Борей", оснащенные БРПЛ "Булава".

Он упомянул о еще одном важном факторе, определяющем возможности российского флота. Сегодня и подводные лодки, и надводные корабли новейших проектов, могут использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр", показавшие свою высокую эффективность в ходе проведения операции в Сирии.

"В целом, у нас флот выглядит достойно. Рассчитываем, что "Объединенная судостроительная корпорация", выполняя гособоронзаказ, существенным образом усилит возможности нашего флота как в области надводных, так и подводных сил, за счет новых проектов, которые сегодня разработаны и строятся", – подчеркнул директор ЦАМТО.