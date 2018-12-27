В 2018 году показатели наплаванности экипажей надводных кораблей и подводных лодок ВМФ возросли на 10%

ЦАМТО, 26 декабря. В 2018 году возросла интенсивность боевой подготовки экипажей кораблей Военно-морского флота на учениях и в ходе боевых служб.

Общее количество суток, проведенных экипажами в море, в 2018 году увеличилось на 10% и составило более 14000 суток. В том числе – надводные корабли – около 12000 суток, подводные лодки – более 2000 суток.

За аналогичный период 2017 года показатели наплаванности корабельных сил Военно-морского флота составляли около 13000 суток.

Одним из наиболее приоритетных направлений развития ВМФ на ближайшие годы, которое, в том числе, позволит экипажам кораблей выполнять большее количество задач в море, является строительство кораблей дальней морской зоны. Прежде всего – фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны. В интересах ВМФ будет продолжено строительство патрульных кораблей, которые помимо повседневных задач будут привлекаться к обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива. Помимо прочего, в рамках программы кораблестроения, внимание будет сосредоточено на строительстве патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики.

Неизменной на ближайшие годы останется задача по совершенствованию группировки многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.