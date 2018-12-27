В NASA намерены продолжать отправлять астронавтов к МКС на "Союзах" после 2019 года

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства также отметили, что хотели бы отправлять российских космонавтов к МКС на своих аппаратах

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хотело бы отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских "Союзах" и после того, как Соединенные Штаты будут в состоянии делать это при помощи собственных пилотируемых космических аппаратов. Об этом сообщило во вторник специализированное издание Space.com.

При этом, как рассказала порталу официальный представитель американского космического ведомства Стэфани Ширхольц, в NASA хотели бы отправлять российских космонавтов к МКС на своих аппаратах, когда они пройдут все необходимые испытания. "[Руководитель департамента пилотируемых полетов NASA] Уильям Герстенмайер и высшее руководство NASA обозначили свое намерение [продолжать] отправлять американских членов экипажа [МКС] на "Союзах" после 2019 года, а россиян - на американских пилотируемых кораблях", - отметила она.

Ширхольц при этом объяснила, что запуск и американских, и российских кораблей одновременно - то есть, американцы на американских кораблях, а россияне на "Союзах" - будет совершенно нецелесообразен как минимум из-за того, что на МКС существуют два основных сегмента - российский и американский - которые требуют поставки модулей как из одной, так и из другой страны. В этой связи, по словам представителя NASA, наилучшим вариантом будет всегда составлять экипажи МКС из американцев и россиян. "Замысел здесь заключается в том, чтобы продолжить отправку смешанных экипажей к МКС", - приводит ее слова Space.com.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах.

В сентябре директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что отправка астронавтов NASA российскими кораблями "Союз" после завершения в 2019 году текущего контракта возможна. Он отметил, что по следующему контракту "ничего конкретного пока нет" и напомнил, что предыдущие контракты Роскосмоса и NASA также неоднократно заканчивались, однако к ним делали дополнения и стороны продолжали совместную работу на МКС.

Ранее NASA отложило до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и Boeing. Решение было обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. До этого предполагалось, что первый подобный полет мог быть выполнен уже в этом году.