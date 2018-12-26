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26.12.2018
ИА Regnum

Невозможно установить, на что Пентагон потратил 21 триллион долларов

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Пентагон.

Причина заключается в наличии фиктивных документов по многим финансовым операциям

ВАШИНГТОН, 25 декабря 2018, 10:49 — REGNUM Американский журнал The Nation опубликовал статью под названием «Массовое бухгалтерское мошенничество Пентагона разоблачено. Как военные расходы США продолжают расти, даже когда Пентагон проваливает свой аудит».

Издание сообщает, что между 1998 и 2015 годами финансовые операции на сумму двадцать один триллион долларов министерства обороны США были задокументированы ненадлежащим образом. Оказалось, что невозможно установить, на что конкретно были потрачены деньги. Причина — фиктивные документы и т. п.

До этой публикации The Nation уже сообщалось, что Пентагон не смог пройти свой первый в истории внешний аудит. Об этом в середине ноября 2018 года объявил Патрик Шанахан, он тогда еще занимал пост первого заместителя министра обороны США. Теперь, как известно, он исполняет обязанности министра.

Сама аудиторская проверка стоила американским налогоплательщиком 413 миллионов долларов. 192 миллиона получили независимые аудиторские фирмы.

В связи с такой неразберихой с подтверждающими документами 15 ноября 2018 года Ernst & Young и другие частные аудиторские компании отказались проводить дальнейший аудит министерства обороны США.


Иван Шилов

25.12.2018
Права на данный материал
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США
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