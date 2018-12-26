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26.12.2018
Военное обозрение

План по поставкам Су-34 в ВКС РФ выполнен, четыре последних улетели в Шагол

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Компания "Сухой" закончила выполнение государственного оборонного заказа 2018 года, передав ВКС РФ очередные четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 новой постройки. Самолеты были переданы попарно на аэродроме Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени В.П. Чкалова 19 и 22 декабря, откуда отправились к месту дислокации, сообщает блог bmpd.

Источник изображения: stream / forums.airforce.ru

Самолеты поступили в базирующийся в Челябинской области (аэродром Шагол) 2-ой гвардейский бомбардировочный полк 21-й смешанной авиационной дивизии, который с конца 2017 года получил, учитывая эти, четыре новых самолета, уже 18 бомбардировщиков Су-34. Всего в полку три эскадрильи, одна из них уже полностью перевооружилась с Су-24М2 на Су-34, перевооружение второй планируется закончить к концу следующего года. В отношении третьей эскадрильи информация отсутствует, но скорее всего ее перевооружение запланировано на 2020 год. Летчики полка, пересевшие на Су-34, вместе с самолетами прошли переподготовку в 4-ом Государственном Центре Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Минобороны имени В.П. Чкалова в Липецке.

Всего Новосибирский авиационный завод по контракту 2012 года передал ВКС РФ 84 самолета Су-34 из 92 заказанных Минобороны. Общее количество Су-34, построенных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, сейчас достигло 127 единиц.

25.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-34
Компании
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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