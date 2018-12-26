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26.12.2018
Военное обозрение

Подводный беспилотник "Посейдон" вышел на этап очередных испытаний

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Российское Минобороны начало проведение комплекса подводных испытаний стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", способного нести ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как сообщает издание, на испытаниях идет отработка ядерной энергетической установки в подводных условиях. Реактор установлен в корпус действующего аппарата, но испытания пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не ходовых испытаний. Подводный беспилотник "Посейдон" испытывают в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника.

Как ранее сообщили в Минобороны России, подводный стратегический беспилотник "Посейдон" предназначен для поражения различных целей, включая авианосные группы и береговые укрепления. Аппарат оснащен ядерной энергетической установкой. Тактико-технические данные не раскрываются, но по утверждению ведущего аналитика группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игоря Касатонова, параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.

По данным из открытых источников, "Посейдон" способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

25.12.2018
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