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26.12.2018
Военное обозрение

Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в ЮВО

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Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение одного из танковых подразделений, входящих в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба округа.

архивное фото

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно опубликованной информации, боевые машины поступили в часть прямо с завода-изготовителя железнодорожным транспортом. Всего прибыло около 10 танков Т-72Б3. На модернизированную боевую технику установлены более мощные двигатели в 1130 л.с., улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Кроме этого, для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора.

Броня Т-72Б3 усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе.

Глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3 проводит Уралвагонзавод.

25.12.2018
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Страны
Польша
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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