Министр обороны на селекторном совещании с руководством Вооруженных Сил подвел итоги уходящего года

ЦАМТО, 25 декабря. В Национальном центре управления обороной страны 25 декабря под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Оценивая итоги уходящего года, глава военного ведомства отметил, что его результаты "убедительно демонстрируют способность Вооруженных Сил эффективно решать задачи по предназначению".

Сергей Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии была наглядно показана динамика развития по всем направлениям деятельности.

Министр обороны еще раз кратко остановился на ряде основных достижений.

В текущем году продолжилось плановое перевооружение войск новейшей техникой. В целом ее доля доведена до 61,5 проц.

Повысилась интенсивность боевой учебы.

Проведено шесть внезапных комплексных проверок и свыше 18 тыс. учений и тренировок.

Самыми масштабными из них стали маневры "Восток-2018".

Впервые прошло крупное военно-морское учение в Средиземном море, в ходе которого отрабатывались задачи по защите национальных интересов России в регионе.

Активно велась работа по восстановлению мирной жизни в Сирии.

Большое внимание уделялось развитию военной инфраструктуры.

Удалось значительно продвинуться в совершенствовании военно-научного комплекса.

В Анапе открыли инновационный технополис "ЭРА", оснащенный уникальным оборудованием.

Восстановлена система высшего военного образования, расширяется сеть довузовских образовательных организаций.

Вышли на оказание полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне международных стандартов.

Многое сделано для обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Служебное жилье получили 37283 военнослужащих, постоянное – 8500 человек.

Как отметил министр обороны, "благодаря планомерной работе с регионами практически реализовано поручение президента России об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах и школах, активно развивается юнармейское движение".

При этом Сергей Шойгу подчеркнул, что "в следующем году патриотическое воспитание по-прежнему останется в числе главных приоритетов", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.