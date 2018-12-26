Рейтинг стран-экспортеров вооружений по объемам экспорта ВиВТ по итогам 2018 года и за период 2015-2018 гг.

ЦАМТО, 25 декабря. В рейтинг ЦАМТО по итогам 2018 года включены 44 страны, осуществившие экспортные поставки вооружений. По периоду 2015-2018 гг. в рейтинг включены 54 страны, осуществившие экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период.

Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2018 года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного экспорта США в 2018 году составит 37,184 млрд. долл. или 41,8% от общемирового объема экспорта ПВН.

Для сравнения: в 2015 году объем идентифицированного военного экспорта США составил 29,910 млрд. долл. (41,8% мирового рынка), в 2016 году – 38,925 млрд. долл. (45,4%), в 2017 году – 36,231 млрд. долл. (40,8%). В целом за последний 4-летний период США экспортировали вооружений на сумму 142,249 млрд. долл. (42,5% мирового рынка).

Второе место в рейтинге ЦАМТО по объему экспорта обычных вооружений в 2018 году занимает Россия – 14,580 млрд. долл. или 16,4% от общемировых поставок.

В подсчет по России (как и по другим странам) включены только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью (включены только те данные, по которым имеются официальные подтверждения). По большинству крупнейших мировых поставщиков вооружений этот "неучтенный" сегмент составляет от 3 до 5% от общего объема экспорта. Для России этот показатель существенно выше, что связано со спецификой заключения контрактов в сегменте поставки запчастей, сервиса и ремонта. Это следует учитывать при оценке общего фактического экспорта Россией ВиВТ (то есть по факту, с учетом "неучтенного объема", по 2018 году и трем предыдущим годам экспорт ВиВТ России колебался в пределах около 15 млрд. долл.). Тем не менее, как по России, так и по другим странам мира, все дальнейшие расчеты приведены на основании идентифицированных объемов экспорта.

В 2018 году долевой показатель России достиг максимального значения за 4-летний период и составил 16,4%.

Третье место по итогам 2018 года, согласно оценке ЦАМТО, занимает Франция – 9,411 млрд. долл. или 10,6% от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2015 году объем идентифицированного военного экспорта Франции составил около 6 млрд. долл. (8,4% мирового рынка), в 2016 году – 6,511 млрд. долл. (7,6%), в 2017 году – 7,865 млрд. долл. (8,9%). В целом за последний 4-летний период Франция экспортировала вооружений на сумму 29,789 млрд. долл. (8,9% мирового рынка).

Франция существенно увеличила военный экспорт в последние годы. В 2018 году долевой показатель Франции достиг максимального значения за 4-летний период и составил 10,6%.

Четвертое место по итогам 2018 года занимает Испания (впервые Мадрид по итогам года занял столь высокое место) – 3,380 млрд. долл. или 3,8% от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2015 году объем идентифицированного военного экспорта Испании составил 2,555 млрд. долл. (3,6% мирового рынка), в 2016 году – 1,635 млрд. долл. (1,9%), в 2017 году – 2,893 млрд. долл. (3,3%). В целом за последний 4-летний период Испания экспортировали вооружений на сумму 10,462 млрд. долл. (3,1% мирового рынка) и занимает только 8 место.

Пятое место по итогам 2018 года занимает Израиль – 3,266 млрд. долл. или 3,7% от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2015 году объем идентифицированного военного экспорта Израиля составил 2,035 млрд. долл. (2,8% мирового рынка), в 2016 году – 2,955 млрд. долл. (3,4%), в 2017 году – 2,540 млрд. долл. (2,9%). В целом за последний 4-летний период Израиль экспортировал вооружений на сумму 10,796 млрд. долл. (3,2% мирового рынка, 7 место).

Последующие места в первой десятке по объему экспорта вооружений по итогам 2018 года занимают Великобритания – 3,114 млрд. долл. (3,5%), Германия – 2,508 млрд. долл. (2,8%), Италия – 2,093 млрд. долл. (2,4%), Южная Корея – 1,937 млрд. долл. (2,2%) и Китай – 1,335 млрд. долл. (1,5%).

Если учитывать весь 4-летний период (2015-2018 гг.), рейтинг стран-экспортеров, занимающих места с 1 по 10-е будет выглядеть следующим образом (учтены только идентифицированные поставки): США – 142,249 млрд. долл. (1 место), Россия – 49,135 млрд. долл. (2 место; для справки: "неучтенный" объем по РФ из-за неполноты данных за этот период оценивается приблизительно в 10 млрд. долл., то есть около 20% от идентифицированного объема против 3-5% у других ведущих стран-экспортеров), Франция – 29,789 млрд. долл. (3 место), Германия – 19,065 млрд. долл. (4 место), Великобритания – 15,571 млрд. долл. (5 место), Китай – 10,905 млрд. долл. (6 место), Израиль – 10,796 млрд. долл. (7 место), Испания – 10,462 млрд. долл. (8 место), Италия – 7,807 млрд. долл. (9 место) и Нидерланды – 4,356 млрд. долл. (10 место).

Доля первой десятки стран в общем балансе мирового военного экспорта по итогам 2018 года составила 78,807 млрд. долл. или 88,67%.

В целом по 4-летнему периоду (2015-2018 гг.) доля первой десятки стран составила 300,135 млрд. долл. (89,58% от общемирового объема экспорта вооружений).

То есть по 2018 году страны первой десятки по сравнению со всем 4-летним периодом почти на 1% снизили свою долю в общем балансе мировой торговли оружием.

Вторая десятка стран-экспортеров по итогам 2018 года выглядит следующим образом: Австралия – 1,293 млрд. долл. (11 место), Турция – 1,288 млрд. долл. (12 место), Швеция – 1,197 млрд. долл. (13 место), Канада – 957 млн. долл. (14 место), Швейцария – 912,8 млн. долл. (15 место), Нидерланды – 862 млн. долл. (16 место), Бельгия – 509,5 млн. долл. (17 место), Украина – 494,2 млн. долл. (18 место), Бразилия – 438,7 млн. долл. (19 место) и ЮАР – 287,7 млн. долл. (20 место).

В целом по итогам военного экспорта за последние 4 года вторая десятка стран по стоимостному объему экспорта вооружений выглядит следующим образом:

Южная Корея – 3,989 млрд. долл. (11 место), Австралия – 3,784 млрд. долл. (12 место), Швеция – 3,265 млрд. долл. (13 место), Швейцария – 3,223 млрд. долл. (14 место), Канада – 2,908 млрд. долл. (15 место), Турция – 2,901 млрд. долл. (16 место), Бразилия – 2,098 млрд. долл. (17 место), Украина – 1,565 млрд. долл. (18 место), Бельгия – 1,549 млрд. долл. и ЮАР – 1,081 млрд. долл. (20 место).

Доля второй десятки стран в общем балансе военного экспорта по итогам 2018 года составила 8,240 млрд. долл. или 9,27%.

В целом по 4-летнему периоду (2015-2018 гг.) доля второй десятки стран составила 26,361 млрд. долл. (7,87% от общемирового объема экспорта вооружений).

То есть по 2018 году страны второй десятки по сравнению со всем 4-летним периодом увеличили свою долю в общем балансе мировой торговли оружием на 1,4%.

Более подробный материал размещен в журнале "Мировая торговля оружием" №12.