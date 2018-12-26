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26.12.2018
ЦАМТО

В Минске рассказали о ситуации с арендой Россией военных объектов в стране

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1146-й гвардейский зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Белоруссии
На церемонии "возрождения" 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.
Источник изображения: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"

ЦАМТО, 25 декабря. Москва официально не обращалась к Минску по поводу продления сроков аренды двух своих военных объектов на территории Белоруссии, этот вопрос, вероятнее всего, будет решаться в 2019 году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава Минобороны Республики Беларусь Андрей Равков.

Как напоминает агентство, в начале августа Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года. Как уточнил секретариат Совбеза республики, срок действия соответствующих соглашений заканчивается 7 июня 2021 года. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды военных объектов РФ, по его словам, Москва платит за это Минску "ноль рублей и ноль копеек".

"Межправительственные соглашения по радиоузлу "Барановичи" и радиостанции "Вилейка" вступили в силу 7 июня 1996 года и истекают 6 июня 2021 года. Официальных обращений по вопросу продления сроков соглашений в Министерство обороны пока не поступало, вместе с тем такой вопрос обсуждался в рамках рабочих консультаций. Учитывая срок действия соглашений, вопрос об их пролонгации, вероятнее всего, будет решаться в следующем году, соответствующие мероприятия предусмотрены двусторонним планом военного сотрудничества на 2019 год", – сообщил "РИА Новости" А.Равков.

При этом министр обратил внимание на то, что размещенные в Белоруссии российские объекты "не наделены статусом военных баз", – отмечает агентство.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.

25.12.2018
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