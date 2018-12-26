Сергей Шойгу: Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением

ЦАМТО, 25 декабря. Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу 24 декабря на заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

"В общей сложности мы получили свыше 1500 образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5 проц. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", – пояснил С.Шойгу.

"Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности в 67 проц., а в 2020 году – 70 проц., – добавил министр обороны.

По его оценке, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".

Касаясь укомплектованности Вооруженных Сил личным составом, министр обороны отметил, что сейчас они вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.

"Потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание", – пояснил С.Шойгу.

"Если кто-то помнит, – отметил министр обороны, – мы с вами в 2013 году поставили задачу по поэтапному сокращению и доведению до оптимальной численности нашего призывного контингента. Мы вышли на осенний призыв в 132 тыс. человек. В Вооруженные Силы сейчас призывается 118 тыс. Это на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем, сокращаем и сокращаем".

При этом С.Шойгу заявил, что "армия, которая воюет за деньги – это, наверное, не совсем правильно, у нас все-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну".

"Естественно, параллельно с этим – продолжил министр обороны, – увеличивается число контрактников, растет качество как одних, так и других. У нас достаточно большое число служит тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование".

Он также обратил внимание, что в Вооруженных Силах "фактически исчезло такое понятие, как призывная кампания, сейчас это просто призыв". "Никаких кампаний мы из этого не устраиваем, все идет планово", – отметил С.Шойгу.

Он сообщил, что уровень укомплектования войск военнослужащими, проходящими службу по контракту, доведен до 95 проц.

"Штат заполнения ими был определен в 95 проц. Эта задача даже несколько перевыполнена", – констатировал министр обороны.

Отдельно С.Шойгу остановился на создании военной инфраструктуры в Арктике.

"Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет там такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия", – подчеркнул глава военного ведомства.

С.Шойгу напомнил, что военная структура сейчас создается на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова.

Также, по его словам, продолжается строительство военной инфраструктуры на Курилах.

"Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем людей в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", – добавил министр обороны.

Что касается очистки арктических островов от металлолома, то она будет завершена в 2019 году.

По словам С.Шойгу, осталось расчистить 9 тысяч квадратных километров арктических территорий, где базируются Вооруженные Силы РФ.

"В следующем году завершим эту работу полностью. Считаем ее крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставило неизгладимое впечатление", – сказал глава военного ведомства.

В следующем году, по его словам, завершится и перевод боеприпасов в самые современные комплексы хранения. Продолжается обустройство военных городков.

"В 2017 году мы приняли решение и полностью переобустроили за четыре месяца 1-ю армию ПВО, армию, которая охраняет московский регион. Сегодня военнослужащие живут в самых современных условиях", – отметил министр обороны.

Также С.Шойгу рассказал, что начат перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск.

"На будущий год предстоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.