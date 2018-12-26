Бесшумным атомным субмаринам ВМФ России заказали цифровой полигон - СМИ

Экипажи АПЛ проекта 971М получат тренировочный комплекс за 100 млн рублей

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 971М супер-"Щука" будут проходить подготовку на виртуальном электронном тренажере стоимостью порядка 100 миллионов рублей, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны РФ.

Новый тренажер, имитирующий работу всех систем субмарин проекта 971М, появится в учебном центре ВМФ им. Л.Г.Осипенко в Обнинске, сообщили "Известиям" в Минобороны.

В этом центре проходит подготовку плавсостав подводного флота России. Там воссозданы приборные панели, системы управления и связи субмарин всех типов, однако для лодок проекта 971М учебные места придется создавать практически с нуля.

"Стоимость работ составит порядка 100 млн рублей", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что субмарины данной серии "своей бесшумностью и маневренностью много лет создавали массу проблем командованию Военно-морских сил США". "Сейчас они проходят модернизацию. На выходе флот получит принципиально новые подлодки, не имеющие аналогов. Их системы управления настолько отличаются от прежних, что для субмарин не подходят тренажеры, которые есть сейчас у военных", - отмечают "Известия".

971М - модернизированная версия лодок 971-го проекта "Щука", которые производились с 1985-го по 2001 год. На протяжении последних десятилетий "Щука" была основным классом многоцелевых подлодок. Их главная задача - уничтожение вражеских кораблей.

"Лодку очень трудно обнаружить, - отмечается в публикации. - В американской прессе неоднократно поднимался скандал, когда ВМС США случайно выявлял российскую субмарину прямо у побережья страны. При этом сопровождать российский корабль у американцев не получалось, и он быстро уходил от преследования".

Достичь такого низкого уровня шумности разработчикам удалось благодаря применению технологии двухкаскадной амортизации: все механизмы находятся на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой.

По данным газеты, модернизацию на заводе "Звездочка" в Северодвинске сейчас проходят четыре корабля: К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Их системы вооружения переоборудуют под новейшие российские крылатые ракеты "Калибр", специально модернизированные для запуска из-под воды. Корабли оснастят современным радиоэлектронным комплексом, системой навигации и усовершенствованной гидроакустической станцией.

Одно из главных изменений - электронная система управления, благодаря которой "Щуки" практически сравняются по боевым возможностям с субмаринами проекта 885 "Ясень" - самыми современными кораблями, которые сейчас поступают на флот.

"Приспособить под эту систему тренажеры, которыми сейчас располагает учебный центр, попросту невозможно, настолько она отличается. Поэтому военные будут с нуля создавать виртуальный электронный тренажер", - пишут "Известия".

Многоцелевая АПЛ проекта 971 была разработана в петербургском бюро "Малахит". В состав вооружения таких АПЛ входят торпеды, ракеты-торпеды и крылатые ракеты "Гранат" с дальностью стрельбы 3,2 тыс. км. Корабль может погружаться на глубину 600 м, имеет скорость хода 35 узлов (около 70 км/ч) и автономность плавания более 100 суток. Обслуживает подлодку экипаж из ста человек. Головная АПЛ проекта 971 была построена в 1985 году. Для экипажа "Щуки" предусмотрены комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на четыре человека.