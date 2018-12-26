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26.12.2018
Интерфакс-АВН

Минобороны разрешили привлекать личный состав и технику для коммерческих запусков с Восточного

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство России разрешило министерству обороны использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения, привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодрома Восточный российских и зарубежных космических аппаратов.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о запуске ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" №5 и №6 (РФ). А также спутников ДЗЗ GRUS (Япония), полезной нагрузки ДЗЗ Flock 3k (США), полезной нагрузки технологического назначения ISL24 (Испания и ЮАР), полезной нагрузки автоматической идентификации морских судов и научного назначения ECM SmallSat Cluster K (ЕС и США).

Ранее сообщалось, что старт ракеты "Союз-2.1а" с российскими спутниками ДЗЗ и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 запланирован на 27 декабря текущего года. Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома Восточный (Амурская область).

25.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
ЮАР
Япония
Продукция
Канопус-В
Фрегат РБ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
ИТ
Союз-2 РН
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