Шойгу назвал российскую армию мировым лидером по доле современного оружия

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", - сказал Шойгу в понедельник на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

По его оценке, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".

Ранее Шойгу заявил, что оснащенность ВС РФ современным оружием в 2019 году должна составить 67%.

Министр также отметил, что ведомство переводит все арсеналы хранения боеприпасов "в самые современные комплексы" и в 2019 году завершит эту работу.