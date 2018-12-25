Армия РФ за год получила свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники

По показателям современности ВС РФ вышли на 61,5%, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская армия в 2018 году получила свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В общей сложности мы получили свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", - сказал он в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны.

По оценке министра, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".

"Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности 67%, а в 2020 году выполнить задачу, которая стоит перед нами, - 70% современности", - сказал министр.

Министр также сообщил, что Минобороны завершит перевод боеприпасов в современные комплексы хранения в 2019 году. "Мы переводим все наши арсеналы хранения боеприпасов в самые современные комплексы. В 2019 году эту работу завершим", - сказал Шойгу.

Он, кроме того, рассказал, что продолжается обустройство военных городков. "В 2017 году мы приняли решение и полностью переобустроили за четыре месяца 1-ю армию ПВО, армию, которая охраняет Московский регион. Сегодня они живут в самых современных условиях", - сказал министр.

Говоря о строительстве, глава Минобороны напомнил, что начат перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. "На будущий год престоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты", - сказал Шойгу.

Также, по словам министра, продолжается "поэтапное завершение работы на островах Арктики, это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры". "Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия", - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что военная структура сейчас создается на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова. Кроме того, продолжается строительство военной инфраструктуры на Курилах. "Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", - добавил глава Минобороны.