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25.12.2018
Интерфакс-АВН

Первый замглавы "Роскосмоса" Овчинников: мощности космического центра останутся на площадке в Москве, но они должны быть компактными

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ГКНПЦ имени Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Источник изображения: www.ntv.ru

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсант", что на расположенной в Филях московской площадке государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева останутся отдельные мощности центра - конструкторское бюро, научные лаборатории и экспериментальное производство, - но они должны быть "максимально компактными".

"Прорабатывается проект по созданию инженерно-конструкторского центра "Роскосмоса". "Русский Хьюстон" - место, где будут сосредоточены ведущие московские КБ, научные лаборатории и экспериментальное производство. Ведутся переговоры с правительством Москвы. Отдельные мощности центра останутся в Филях, но они должны быть максимально компактными", - заявил М.Овчинников, отвечая на вопрос издания, что будет с московской площадкой ГКНПЦ имени Хруничева.

Он также добавил, что "у Центра имени Хруничева останется только то, что необходимо для КБ и производства".

"Что будет с остальной землей, зависит от переговоров с правительством Москвы и от того, какие, собственно, планы будут по развитию этой территории", - отметил первый замглавы "Роскосмоса".

24.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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