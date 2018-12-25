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25.12.2018
Военное обозрение

Американский эксперт раскритиковал посла США за слова о Ту-160

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Американский эксперт Марк Эпископос в свой статье для National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, сравнившего ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами".

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По словам Эпископоса "Белый лебедь" еще долго останется актуальным, особенно принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2.

Он посоветовал послу сначала изучать объекты своих насмешек, чтобы потом, находясь "в атмосфере политического позерства" не сесть в лужу.

Возраст техники не всегда означает ее отсталость, например, американские F-16 на 10 лет старше Ту-160, но до сих пор в строю и, как предполагается, прослужат до 2040 года, говорится в материале.

По мнению автора, стратеги не обязательно должны соответствовать последним достижениям науки техники: Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны надежно доставлять в заданный район свою боевую нагрузку. Как раз это было успешно продемонстрировано в Сирии.

Кроме того, российское военное командование приступило к модернизации ракетоносцев, разворачивая производство Ту-160М2. Обновленная машина будет оснащена современной авионикой и улучшенными двигателями. Такой подход говорит об успехе конструкторов, создавших базовую модель, отмечает издание.

Напомним, ракетоносец Ту-160 стоит на вооружении с 1987 года. Считается самым мощным и самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории авиации. Впервые был применен в боевых условиях во время операции в Сирии.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Колумбия
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
Ту-160
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