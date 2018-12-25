Войти
25.12.2018
ЦАМТО

В подразделение РТВ ВВО в Приморье поступила новая современная командно-штабная машина Р-149-АКШ

587
0
+2
Р-149АКШ-1
Командно-штабная машина (КШМ) Р-149АКШ-1.
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 24 декабря. В подразделение радиотехнических войск Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, поступила новая современная командно-штабная машина Р-149-АКШ на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ.

Командно-штабная машина предназначена для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех условным противником.

Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать дуплексные и симплексные радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке.

Помимо этого, установленное оборудование позволяет организовать выносные рабочие места вне КШМ, автоматически определять координаты своего местонахождения.

Экипаж машины сможет осуществлять шифрование данных при передаче по проводным и радиоканалам, а также осуществлять привязку к узлам связи и пунктам управления, сообщает пресс-служба ВВО.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.12.2018
Обеспечит ли победу генералам лазерное оружие
04.06.2018
Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве
29.05.2018
На смену "КамАЗам" и "Уралам" в войска придут новые автомобили
30.08.2016
В решении задач внезапной проверки боеготовности подразделений ВДВ используют АСУ «Андромеда-Д»
08.07.2013
Белорусы рассекретили внешний вид нового российского ракетного комплекса "Рубеж"
20.03.2013
Боевые машины будущего: взгляд за горизонт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В
  • 25.12 08:34
  • 30
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 25.12 08:28
  • 21
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева