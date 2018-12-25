В подразделение РТВ ВВО в Приморье поступила новая современная командно-штабная машина Р-149-АКШ

ЦАМТО, 24 декабря. В подразделение радиотехнических войск Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, поступила новая современная командно-штабная машина Р-149-АКШ на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ.

Командно-штабная машина предназначена для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех условным противником.

Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать дуплексные и симплексные радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке.

Помимо этого, установленное оборудование позволяет организовать выносные рабочие места вне КШМ, автоматически определять координаты своего местонахождения.

Экипаж машины сможет осуществлять шифрование данных при передаче по проводным и радиоканалам, а также осуществлять привязку к узлам связи и пунктам управления, сообщает пресс-служба ВВО.