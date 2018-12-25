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25.12.2018
ЦАМТО

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособорнзаказу в ЦВО

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: © ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

ЦАМТО, 24 декабря. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области.

Авиатехника перебазирована из Новосибирска в Челябинскую область на военный аэродром Шагол. Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты.

Ранее на вооружение авиационного полка в Челябинской области в 2018 году уже поступили на вооружение 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Су-34 оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций, сообщает пресс-служба ЦВО.

24.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Проекты
Гособоронзаказ
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