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25.12.2018
ЦАМТО

В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ ТОС-1А "Солнцепек"

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ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 24 декабря. В декабре исполняется 15 лет со дня принятия на вооружение ВС РФ модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Соответствующий приказ министра обороны РФ был подписан в 2003 году.

Этим же приказом функции генерального заказчика были возложены на Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня ТОС-1А состоит на вооружении не только России, но и других стран: впервые информация о ней за рубежом была представлена в 2010 году на выставке SOFEX в Иордании. Эта уникальная система не имеет аналогов в мире и защищена 34-мя патентами на объекты интеллектуальной собственности. Она была разработана и производится на "Омском заводе транспортного машиностроения".

В июне 2018-го года предприятие зарегистрировало свидетельство на товарный знак "Система ТОС-1А Солнцепек". За 15 лет ее эффективность была неоднократно доказана в ходе военных конфликтов.

Справка: Тяжелая огнеметная система ТОС-1А – это реактивная система залпового огня. В ее состав входит боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т и боекомплект НУРС. Имеет 72 неуправляемых ракетных снаряда: 24 в одной БМ-1 и 48 в двух ТЗМ-Т. Время подготовки к ведению открытого огня с момента остановки занимает не более 90 сек., время полного залпа из 24 снарядов при парном сходе – 6 сек., площадь поражения – до 40 тыс. кв. м. Дальность стрельбы – от 600 до 6000 м. В зависимости от обстановки огонь по целям может производиться как одиночными, так и парными выстрелами, сразу из двух направляющих. Стрельба парными зарядами – одна из особенностей ТОС-1А, отличающая эту установку от других залповых систем, сообщает пресс-служба АО "Омсктрансмаш".

24.12.2018
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1 комментарий
№1
25.12.2018 15:25
Сегодня Солнцепёк играет ровно ту же роль, что и Катюша во время войны. Это немного не прямой преемник. И эта роль очень важна.
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