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25.12.2018
Российская газета

Фото: Как ремонтируют главный авианосец США

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CVN-68 Nimiz
CVN-68 Nimiz.
Источник изображения: Верфь Пьюджет Саунд

Верфь Пьюджет Саунд в штате Вашингтон, США опубликовала любопытные фото, сделанные во время планового ремонта патриарха американского авианосного флота, CVN-68 Nimiz. Огромный корабль, давший имя всему классу современных атомных авианосцев, прошел девятимесячную профилактику в сухом доке. Возможно, это последний ремонт в его карьере.

- В доке верфи почти соборная атмосфера, со стороны киля трудно оценить пропорции корабля, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей. Тем не менее размеры авианосца и его компонентов впечатляют: пятилопастные гребные винты диаметром в четыре человеческих роста (их заменили в ходе ремонта), муравьи-люди, суетящиеся под килем левиафана, установленного на многочисленные подпорки. Даже немаленькие портовые буксиры по сравнению с Nimiz выглядят букашками.

Ремонт дал кораблю возможность оставаться в строю, что крайне важно для ВМС США в то время, когда CVN-65 Enterprise досрочно выведен из состава флота, а супердорогой CVN-78 Gerald R. Ford еще в него не вошел. Авианосец Nimiz планируется отправить на покой в 2023 году, но модернизация с дальнейшим продлением срока службы могут позволить ему послужить еще, чтобы поддерживать силы авианосного флота, отмечает издание.



 Антон Валагин

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
CVN-78
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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