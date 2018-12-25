Фото: Как ремонтируют главный авианосец США

Верфь Пьюджет Саунд в штате Вашингтон, США опубликовала любопытные фото, сделанные во время планового ремонта патриарха американского авианосного флота, CVN-68 Nimiz. Огромный корабль, давший имя всему классу современных атомных авианосцев, прошел девятимесячную профилактику в сухом доке. Возможно, это последний ремонт в его карьере.

- В доке верфи почти соборная атмосфера, со стороны киля трудно оценить пропорции корабля, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей. Тем не менее размеры авианосца и его компонентов впечатляют: пятилопастные гребные винты диаметром в четыре человеческих роста (их заменили в ходе ремонта), муравьи-люди, суетящиеся под килем левиафана, установленного на многочисленные подпорки. Даже немаленькие портовые буксиры по сравнению с Nimiz выглядят букашками.

Ремонт дал кораблю возможность оставаться в строю, что крайне важно для ВМС США в то время, когда CVN-65 Enterprise досрочно выведен из состава флота, а супердорогой CVN-78 Gerald R. Ford еще в него не вошел. Авианосец Nimiz планируется отправить на покой в 2023 году, но модернизация с дальнейшим продлением срока службы могут позволить ему послужить еще, чтобы поддерживать силы авианосного флота, отмечает издание.

Антон Валагин