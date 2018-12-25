Два истребителя Су-30М2 совершили перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму

ЦАМТО, 24 декабря. Боевые самолеты ЮВО протестировали реконструированный аэродром в Крыму. Два истребителя Су-30М2 истребительного полка армии ВВС и ПВО 22 декабря совершили перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым.

Одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Летчики отработали техническую посадку на новую взлетно-посадочную полосу аэродрома совместного базирования.

Также было выполнено тестирование готовности наземных инженерно-технических служб, систем связи и навигации реконструированного крымского аэродрома к выполнению задач по предназначению.

"Практически завершена реконструкция этого аэродрома. "Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами, посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы", – сказал журналистам В.Севостьянов. – Работа еще есть, работа ведется. Но изначально делается вывод, что аэродром готов к приему воздушных судов всех типов".

Он напомнил, что аэродром "Бельбек" имеет двойное назначение – здесь планируют принимать и гражданские самолеты. "В том состоянии, в котором он был еще в начале года, он не мог принимать все типы судов по ряду причин. Поэтому было принято решение о его реконструкции. И наши строители сделали прекрасный аэродром, который впоследствии понадобится всем жителям полуострова и гостям, кто будет прилетать в Крым и Севастополь", – сказал В.Севостьянов.

На сегодняшний день на аэродроме завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 м, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.