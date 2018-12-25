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25.12.2018
ЦАМТО

Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: facebook.com/pao.ilyushin

ЦАМТО, 24 декабря. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 22 декабря в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2018 года предприятиями ОПК проинспектировал ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО).

На авиазаводе замглавы Минобороны России ознакомился с ходом строительства самолетов Ил-112В.

"Конечно, этот самолет нужен в войсках. В ближайшее время имеющаяся техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет, надеюсь, через месяц будет первый полет", – сказал А.Криворучко.

В дальнейшем Минобороны России закупит еще два транспортника для испытаний. "Мы решили подождать первый полет этой машины, и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям", – подчеркнул замминистра.

Замглавы военного ведомства выразил уверенность, что вопрос по срокам создания нового самолета будет решен, несмотря на ряд серьезных проблем. "Работа эта идет непросто, есть ряд проблем. В то же время, есть понимание, что все это можно решить, и, надеюсь, "Ильюшин" справится с этими работами", – подчеркнул А.Криворучко.

По его словам, серийные поставки начнутся только после выполнения всех требований Минобороны России.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Также начата процедура отправки элементов ресурсного образца самолета (0102) в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского для установки на стенд и проведения статических ресурсных испытаний, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
ЦАГИ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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3 комментария
№1
25.12.2018 06:31
На фото НЕ Ил-112В.
+2
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№2
25.12.2018 07:00




Ан-148-100Е, в Воронеже (ВАСО )?!
0
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№3
25.12.2018 10:04
Цитата, Peter Tsk сообщ. №2
Ан-148-100Е, в Воронеже (ВАСО )?!
Ну да, они не так давно крайний последний собрали.
0
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