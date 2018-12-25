В состав Северного флота принят новый плавкран

ЦАМТО, 24 декабря. В главной базе Северного флота, городе Североморске, 21 декабря состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

В церемонии принял участие заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов, экипаж плавкрана, почетный караул и военный оркестр флота. По военно-морской традиции флаг поднял капитан судна Евгений Сошилов.

Плавкран был построен на судостроительном предприятии "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Он стал десятым в серии и четвертым на Северном флоте. В процессе строительства судна разработчики учли замечания моряков вспомогательного флота, эксплуатирующих первые версии плавкранов, и внесли требуемые изменения в его конструкцию существенно улучшающие его эргономику, безопасность и удобство использования.

Плавкран прибыл на Северный флот 11 декабря. На прошлой неделе экипаж принял его и подготовил к эксплуатации в зимних условиях.

Самоходный плавкран предназначен для выполнения различных видов погрузочно-разгрузочных работ, как у причала в базе, так и на рейде, и в открытом море. Может использоваться для судоподъемных работ. Он оснащен современными системами стабилизации, навигации и управления. Грузоподъемность крана составляет 150 т, водоизмещение – 2000 т, скорость – до 9 узлов.

На Северном флоте плавкраны этого проекта широко применяются для погрузки морского ракетного и артиллерийского, минного и торпедного оружия, различных видов материальных средств. Плавкраны также применялись в операциях по подъему исторических артефактов со дна Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.