Минобороны РФ: боевики в Сирии за сутки вели обстрелы в трех провинциях

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин отметил, что боевики неоднократно вели обстрелы в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов провинции Латакия Акч-Баэр, Сандран и Бшарфа, Зор-Махрука и Телль-Марак провинции Хама, а также районов Захабия, Суккари, Эль-Мшайфра и юго-западной окраины города Алеппо", - заявил Соломатин. Он также отметил, что в зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифаата провинции Алеппо боевики обстреляли населенный пункт Тапе-Куде.

По его словам, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну благотворительную акцию в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов, семьям погибших военнослужащих вооруженных сил САР в городе Алеппо было выдано 15 продовольственных наборов.

"Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 декабря 2018 года восстановлено 30 тыс. 903 жилых дома, 713 образовательных и 121 медицинское учреждение. Отремонтировано 946 км автомобильных дорог", - сказал Соломатин.