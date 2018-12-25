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25.12.2018
ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота во главе с крейсером "Варяг" завершили визит в Шри-Ланку

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Ракетный крейсер "Варяг"
Ракетный крейсер "Варяг", проект 1164.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В частности, российские моряки посетили достопримечательности Коломбо и приняли участие в спортивных соревнованиях с местными коллегами

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ завершил в понедельник визит в Шри-Ланку. Об этом сообщила журналистам пресс-служба флота.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря", - проинформировала пресс-служба.

Отмечается, что в течение четырех дней состоялись встречи с представителями командования ВМС Шри-Ланки. Кроме того, российские моряки посетили достопримечательности Коломбо и приняли участие в спортивных соревнованиях с местными коллегами.

Отряд кораблей под командованием начальника штаба подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход из Владивостока 1 октября. За это время моряки уже побывали в портах Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах "Индра Нэви - 2018".

24.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Индия
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Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
пр. 1155
ТОФ
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