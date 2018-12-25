В Курганской области Су-34 и Су-24 нанесли удар по условному противнику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 Центрального военного округа нанесли бомбовый удар во время учений по наземным целям, расположенным на полигоне Курганской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Экипажи отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование, полеты на предельно малых высотах, учебный перехват и поражение воздушных целей. Также самолеты нанесли удар 500-килограммовыми бомбами по целям, имитирующим военную технику и инженерные укрепления условного противника", – говорится в сообщении.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение всех целей, добавили в военном ведомстве.

Уточняется, что в ходе учений экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24 совершили более 30 вылетов на полигон в Курганской области. Всего в маневрах были задействованы 15 единиц авиатехники.