Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Современные истребители, дальнобойные зенитно-ракетные системы, танки, вертолеты, десятки тонн боеприпасов и неплохие перспективы сотрудничества — к концу года портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 50 миллиардов долларов. Несмотря на западные санкции, очередь иностранных покупателей российского оружия только растет. Этому способствуют военная операция ВКС в Сирии, многочисленные учения, а также международные оборонные форумы, где Москва традиционно представляет обширную экспозицию. О ключевых оружейных контрактах уходящего года — в материале РИА Новости.

Главный покупатель

Несомненно, основным импортером российских вооружений в 2018-м стала Индия. Пятого октября Москва и Нью-Дели подписали суперконтракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Важный момент: расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Не исключено, что это правило распространится и на другие крупные оборонные сделки между двумя странами.

Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Второй крупный контракт, который удалось заключить с Индией в уходящем году, — продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два". Детали сделки не разглашаются, но поставка первых двух уже практически готовых кораблей оценивается в 950 миллионов долларов. К слову, основное вооружение экспортных фрегатов — знаменитая российско-индийская сверхзвуковая противокорабельная ракета "БраМос", способная поражать надводные цели на дистанции до 300 километров.

Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Кроме того, еще в середине мая в холдинг "Вертолеты России" поступил запрос от Минобороны Индии на поставку 200 многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Не исключено, что производство будет частично совместным. В январе глава военного ведомства Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке в России 240 авиационных бомб для ВВС на сумму порядка 200 миллионов долларов. А в начале сентября Нью-Дели провел первые успешные испытания партии российских 125-миллиметровых танковых выстрелов "Манго", произведенных по лицензии. Ряд важных контрактов "сдвинулся вправо" — ожидается, что их подпишут в 2019-м.

"Речь идет главным образом о поставках 220 тысяч автоматов Калашникова и 48 вертолетов Ми-17, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — В этом году сделку заключить не успели. Зато подписали контракт о поставках большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". Точная цена неизвестна, но ряд специалистов оценивают сделку в 1,5 миллиарда долларов".

Азиатский прорыв

Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии продолжается уже 60 лет, с 1958 года. Только с 1992-го Москва продала Джакарте стрелкового оружия, боевой техники, самолетов и вертолетов на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В 2018-м стороны заключили по-настоящему прорывной контракт на поставку 11 самых современных серийных российских истребителей Су-35, оцениваемый в 1,1 миллиарда долларов.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Но, как писала в начале октября газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, с поставками самолетов, возможно, придется повременить, поскольку США пригрозили Индонезии санкциями. Ранее Джакарта неоднократно заявляла о желании приобрести несколько российских дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка". С этим контрактом, учитывая современную геополитическую повестку, тоже пока ситуация не ясна.

О крупных экспортных сделках по боевой технике для сухопутных войск открытая информация не появлялась. Но известно, что в 2018-м началась реализация крупного контракта 2016 года на поставку 500 боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90С Ираку. Значительную часть из заказанных 64 танков Т-90С отгрузили Вьетнаму, в последнее время активно модернизирующему армию. Не стоит забывать и Лаос, получивший в этом году несколько десятков Т-72Б1.

Боевая машина пехоты БМП-3 Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В ноябре стало известно, что исторический контракт с Россией заключила Мьянма, пожелавшая приобрести шесть двухместных истребителей Су-30СМ. Как отметил замминистра обороны Алексей Фомин, эта сделка способна повлечь за собой более крупный контракт, а "тридцатый" со временем может стать основой всей истребительной авиации республики. Туда же с этого года поступает партия из шести учебно-боевых самолетов Як-130 по соглашению, заключенному ранее.

ПВО преткновения

Стоит отметить, что Россия продолжает не только продавать военную технику за рубеж, но и активно оказывает помощь давним партнерам в обслуживании "железа", уже стоящего на вооружении. Так, до конца декабря холдинг "Вертолеты России" планирует открыть в Бразилии и Перу сервисные центры для ремонта и обслуживания российских Ми-17 и Ми-35. Кроме того, в апреле Россия и Греция заключили межгосударственное соглашение о продлении срока службы систем вооружения. Очевидно, речь идет об обслуживании греческих ЗРС С-300ПМУ-1, ЗРК "Тор-М1" и войсковых зенитно-ракетных комплексов "Оса". Греция, напомним, — пока единственная страна НАТО, вооруженная российскими системами ПВО.

Испытания С-300 на Крите в декабре 2013 года Источник изображения: © Фото : Министерство национальной обороны Греции

Главной оборонно-промышленной интригой 2019 года, по прогнозам экспертов, станет многострадальный контракт на продажу самых современных российских ЗРС С-400 еще одному члену НАТО — Турции. В декабре 2017-го стороны подписали кредитное соглашение по поставкам четырех дивизионных комплектов зенитно-ракетных систем на сумму 2,5 миллиарда долларов. Достигнутая договоренность серьезно озаботила Вашингтон, сразу обрушившийся на Анкару с критикой по этому поводу. Американцы, в частности, заявили, что не продадут Турции истребители-невидимки F-35.

А 19 декабря Пентагон сообщил, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПВО Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Поддастся ли Турция уговорам союзника или будет исходить из собственных национальных интересов, выяснится совсем скоро.