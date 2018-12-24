Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поступление в российскую армию первых партий новейших вооружений, начало реализации долгожданных экспортных контрактов, стратегические учения в центральной части страны – об этих и других главных событиях в оборонной сфере читайте в материале профильной редакции РИА Новости.

"Авангард" в армию

В наступающем году российская армия начнёт получать новейшие вооружения, о которых впервые публично рассказал президент РФ Владимир Путин 1 марта в ходе обращения к Федеральному собранию. Так, на боевое дежурство в Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения заступит первый полк комплексов с планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард".

Данное оружие является "новым словом" в мировой оборонной промышленности: по словам главы государства, боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в 20 раз.

Кроме того, в 2019 году на новый этап выйдет другой важнейший проект в области ракетных вооружений – на военном космодроме "Плесецк" начнутся летные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая придет на смену "Воеводе". Первые серийные образцы "Сармата" с 2021 года начнут поступать на вооружение Ужурской ракетной дивизии

Пятое поколение и АВАКС

Богатым обещает быть новый год и на авиационные новинки. Среди главных ожиданий в этой сфере начало серийных поставок истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), о поставках которого после многолетних сдвигов вправо, наконец, было объявлено на полях форума "Армия-2018". Ожидается, что в первой партии будет 12 таких машин.

Продвинутся работы и по другому законтрактованному на "Армии" новейшему истребителю. Как ранее заявлял гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, в 2019 году должен завершиться весь комплекс испытаний новейшего легкого фронтовика МиГ-35.

Кроме того, в планах Объединенной авиастроительной корпорации на следующий год стоит подписание соглашения о серийных поставках нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер" (аналог американского АВАКС).

В 2019 году свой контракт ждёт и другой "долгострой" отечественного авиапрома – легкий военно-транспортный самолёт Ил-112В, который должен заменить выводимые из эксплуатации Ан-26.

Как заявляли представители отечественного ВПК и Минобороны, на замену "антоновским" машинам потребуется более сотни таких самолётов. На этом ожидания по "ильюшинской" тематике не заканчиваются. В следующем году планируется завершить эскизное проектирование другого – среднего транспортника Ил-276, которым планируется заменить Ан-12. Этот двухдвигательный самолет, оснащенный российским бортовым оборудованием и силовой установкой, будет способен транспортировать грузы массой до 20 тонн со скоростью 800 километров в час.

"Триумф" для Турции

Одним из главных событий в сфере военно-технического сотрудничества станет начало исполнения контракта на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" в Турцию. Сама перспектива этой сделки долгое время многими ставилась под сомнения в связи с членством этой страны в НАТО и давлением на Анкару со стороны Вашингтона, который грозился отказать ей в продаже истребителей пятого поколения F-35 в случае закупки "четырёхсотки" у Москвы.

Тем не менее, соглашение было подписано в 2017 году и таким образом Турция станет второй страной после Китая, которая получит эти комплексы. Анкара купила четыре дивизиона "Триумфов" на сумму 2,5 миллиарда долларов, половину из которых выплатит из собственных средств, а другую - за счёт предоставленного Россией оборонного кредита. При этом оплата контракта в связи с угрозой американских санкций будет осуществлять в турецких лирах.

Кроме того, в будущем году на мощностях концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" будут собирать С-400 в рамках другого экспортного контракта, ставшего крупнейшим для Рособоронэкспорта. Индия приобретёт у РФ пять полков "четырёхсотки" общей суммой в 5,43 миллиарда долларов.

Другие контракты

Не менее важный для России проект в области ВТС – начало поставок Индонезии истребителей Су-35, также запланированное на 2019 год. Соглашение на общую сумму 1,1 миллиарда долларов предусматривает поставку в интересах Джакарты 11 таких самолётов. Особенностью этой сделки является то, что половину её стоимости индонезийская сторона оплатит "натурой": пальмовым маслом, кофе, чаем, каучуком и другими товарами.

Среди других заметных контрактов на Азиатско-тихоокеанском направлении - поставка крупной партии танков (64 единицы) Т-90С/СК Вьетнаму, большая часть которых уже в распоряжении Ханоя.

Продолжит развиваться сотрудничество и с одним из ключевых партнёров РФ – Индией. В наступающем году на территории этой страны должен открыться производство автоматов Калашникова "сотой" серии.

Сирийская операция

Одной из главных задач для российских Вооруженных сил в 2019 году останется борьба с террористами в Сирии и помощь правительственным войскам САР в установлении мира и условий для политического урегулирования в этой стране.

Несмотря на то, что количество вылетов ВКС РФ в Сирии с момента начала операции в 2015 году сократилось в сотни раз, а основная часть российской боевой техники вернулась "домой", остаётся ещё ряд нерешенных проблем.

Наибольшую угрозу в Сирии сейчас представляет провинция Идлиб, которая рискует стать "тихой гаванью" для террористов. При этом сирийским войскам и российским военнослужащим предстоит непростая работа по отделению вооруженной оппозиции от исламских радикалов, чтобы избежать гуманитарной катастрофы по сценарию Мосула и Ракки.

Кроме того, сирийское урегулирование тормозится из-за "серых зон" в Ат-Танфе и Заевфратье, контролируемых США и их союзниками.

Помимо сохранения террористических группировок в самой Сирии, серьёзной проблемой для международной безопасности могут стать перебежчики из САР и Ирака в Африку, где "зализывают раны" потерпевшие поражение исламисты из группировок ИГ* и "Аль-Каида"*.

Баланс после ДРСМД

Наступающий год, скорее всего, ознаменуется выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что неизбежно внесёт коррективы в строительство российских Вооруженных сил.

Как заявил в ходе итоговой коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин, России не составит труда разработать и наладить производство ракет средней дальности в случае такого сценария. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, речь может идти о реанимации программы "Пионер", от которой Советский Союз отказался в 1980-е годы в связи с подписанием данного договора.

Однако помимо создания ракет средней дальности для возможного ответа США российская "оборонка", несомненно, будет работать над оружием межконтинентальной дальности.

"Центр" и "Гром"

Вслед за учениями "Запад-2017" и "Восток-2018" Минобороны России намеревается провести в сентябре наступающего года стратегические командно-штабные учения "Центр-2019". По масштабу это мероприятие боевой подготовки будет сопоставимо с предыдущими маневрами и станет итогом следующего учебного года в российской армии.

Не лишним будет напомнить, что к Центральному военному округу, на полигонах которого пройдут предстоящие учения, относятся российские военные базы и подразделения в Средней Азии – Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Помимо этих масштабных маневров, в будущем году планируется провести учения стратегических ядерных сил "Гром".

"Армия" и "МАКС"

Предстоящее лето подарит любителям военной техники сразу две крупные подмосковные выставки вооружений: международный военно-технический форум "Армия" (Кубинка, 25 - 30 июня) и международный авиационно-космический салон (МАКС, Жуковский, 27 августа – 1 сентября).

Длившаяся в течение нескольких последних лет "подковёрная" борьба форума "Армия" (проводится Минобороны) и авиасалона "МАКС" (Минпромторгом и "Ростехом") продолжится и в будущем году. Обсуждался перенос программы авиакосмического салона в Кубинку, однако этого не произошло, и "МАКС" в будущем году пройдёт как обычно в Жуковском.

Кроме того, летом в Санкт-Петербурге пройдёт девятый Международный военно-морской салон. Два год назад обсуждалась возможность его переезда в Кронштадт, но в итоге выставка традиционно пройдёт в Ленэкспо.

*Террористическая организация, запрещенная в России.