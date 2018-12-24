Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику

Не секрет, что амбициозной задаче переоснащения Вооружённых Сил России уделяется особое внимание не только у нас в стране, но и за рубежом. О том, насколько успешно она выполняется, и о перспективах по этой тематике на следующий год обозревателю газеты «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

- Алексей Юрьевич, как в руководстве ведомства оценивают исполнение гособоронзаказа-2018? Какие позиции потребовали наибольших усилий со стороны предприятий ОПК и Минобороны?

- Как вы знаете, государственный оборонный заказ (ГОЗ) считается основным инструментом в вопросе оснащения армии и флота современными видами вооружения и техники.

Выделенный в 2018 году объём средств на реализацию ГОЗ, а это около 1,5 трлн. рублей обеспечил дальнейшее плановое развитие системы вооружения Вооружённых Сил.

Для обеспечения установленных темпов оснащения войск современными вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ) около 70 процентов этих средств было направлено на серийные комплектные закупки.

В целях повышения эффективности выполнения госзаказа в Минобороны был реализован дополнительный комплекс мер, учитывающий опыт аналогичной работы в предыдущие годы. В том числе уточнены порядок планирования и реализации ГОЗ, что позволило оптимизировать задачи и работу органов военного управления по этим направлениям.

Также впервые была организована работа оперативных штабов (ВКС и ВМФ), обеспечивших решение проблемных вопросов размещения и исполнения заданий ГОЗ с интегрированными структурами и непосредственно с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - исполнителями госконтрактов.

Перевооружение российской группировки СЯС будет сделано с учётом реализации США концепции "Глобальный удар" и развёртывания глобальной ПРО.

В целом принятые меры позволили своевременно, до 15 мая, законтрактовать основной объём средств, а это около 94 процентов и приступить к реализации заданий ГОЗ.

В результате в войска поставлено около 115 000 единиц современных образцов и средств, включая более 2500 основных ВВСТ, определяющих боевую мощь видов и родов войск.

Среди них многофункциональные истребители Су-30СМ и ­Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ка-52, Ка-226, Ми-8 различных модификаций. Всего - более 120 единиц авиационной техники.

Среди бронетехники выделю крупные поставки новых БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А, а также десантных БТР-МДМ и БМД-4М. Всего - более 300 единиц бронетанкового вооружения и техники.

Касательно ракетно-артиллерийского вооружения за текущий год в войска поставлены ПТРК "Хризантема-СП" и "Корнет", самоходные гаубицы "Мста-СМ", дивизионный комплект ПТРК "Искандер-М", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Всего - более 120 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

По Военно-морскому флоту - приняты в состав фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", МРК проекта 22800 "Мытищи" и проекта 21631 "Орехово-Зуево". Кроме того, получены различные боевые катера и суда обеспечения, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". В ближайшие дни, а точнее 25 декабря, передаётся в состав ТОФ корвет 20380 "Громкий". Всего - более 20 кораблей и судов различного назначения.

Особо хочу сказать про зенитно-ракетное вооружение и технику. Так, в 2018 году наши Вооружённые Силы пополнились ЗРПК "Панцирь-С", ЗРК "Тор-М2", в том числе и в арктическом исполнении, ЗРК "Бук-М3", ЗРС С-400 "Триумф".

Помимо всего прочего, в ­войска поступили свыше 100 комплексов радиолокационных станций различного назначения, стрелковое вооружение и экипировка, средства связи, РХБЗ, новейшие комплексы РЭБ и многое другое.

В строй возвращено около 8500 отремонтированных и модернизированных образцов и средств вооружения, включая более 2000 основных. Непосредственно в ­войсках проведено сервисное обслуживание более 57 000 единиц ВВСТ.

Считаю, что все выше приведённые цифры убедительно свидетельствуют о слаженной работе Минобороны и организаций ОПК в решении важнейшей государственной задачи - реализации ГОЗ.

В целом это хороший результат, который позволил довести уровень оснащения частей постоянной готовности современными серийными образцами ВВСТ до 61,5 процента, а обеспеченности войск вооружением и техникой до 98 процентов и поддерживать исправность парка - на уровне около 94 процентов.

С учётом предварительных итогов выполнения в целом практически все организации ОПК справились со взятыми контрактными обязательствами. Вместе с тем своевременное исполнение госконтрактов достигнуто не по всей номенклатуре вооружения и техники. В этом вопросе продолжим системную работу с коллегией ВПК, ведомствами промышленного блока, интегрированными структурами и организациями ОПК.

- Приоритетным направлением развития ВС РФ считается модернизация Стратегических ядерных сил. За прошедший год что сделано в этой области и какие планы на следующий год?

- Не секрет, что Указом Президента России № 603 от 7 мая 2012 года предусмотрено в том числе и приоритетное развитие сил ядерного сдерживания.

Этот вопрос всегда находится на особом контроле у руководства страны и Минобороны. Поэтому нашей важнейшей задачей стало развитие и поддержание структуры и состава СЯС. Для её решения всегда выделяются необходимые финансовые ресурсы.

Относительно перспективных комплексов отмечу, что в 2018 году успешно проведены бросковые испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Авиационные Стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными самолётами, в том числе одним Ту-160, четырьмя Ту-95МС. Для них в полном объёме обеспечена закупка необходимого количества крылатых ракет воздушного базирования.

Морская группировка поддерживалась в готовности к применению по предназначению и начаты испытания головного атомного подводного крейсера проекта 955А.

Касательно перспективных планов. В 2019 году основные усилия будут сосредоточены на перевооружении группировки СЯС современными и перспективными комплексами, обладающими улучшенными ТТХ, с учётом реализации США концепции "Глобальный удар" и развертывания глобальной ПРО.

В частности, в РВСН заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооружённый ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" с ракетой, оснащённой планирующим крылатым блоком.

Также предстоит ввести в боевой состав четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС.

По морской составляющей - принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооружённый баллистическими ракетами "Булава".

- В будущем году каким направлениям развития вооружений планируется уделить наибольшее внимание? В цифровых значениях как это выглядит?

- Как вы знаете, формирование параметров ГОЗ в части номенклатуры и объёмов закупаемых и ремонтируемых образцов вооружения и техники осуществляется на основании ГПВ.

Безусловно, при планировании учитываются складывающаяся военно-политическая обстановка, приоритеты развития системы вооружения Вооружённых Сил России, а также объёмы бюджетных ассигнований, выделяемых на обес­печение обороны и безопасности страны.

В 2019 году на реализацию гос­оборонзаказа в части НИОКР, закупок и ремонта предусмотрена сумма того же порядка, что и в уходящем году.

В целях достижения установленных показателей уровня обес­печенности и современности вооружения в войсках около 71 процента средств направлено на серийные закупки современных образцов вооружения и техники.

Перечень и состав заданий ГОЗ-2019 сформирован с учётом сохранения рационального распределения средств, предусмотренных ГПВ-2027 для решения приоритетных задач видов и родов войск, установленных Указом № 603 Президента России.

Напомню, что к ним относятся: развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих; развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне Российской Федерации и на Дальнем Востоке, в целях защиты стратегических интересов России, развитие группировок войск в Арктической зоне и на полуострове Крым.

В рамках их реализации на 2019 год запланированы поставки и ремонт более 35 000 систем, комплексов и образцов, в том числе около 4500 основных образцов ВВСТ.

Отдельно остановлюсь на перспективных образцах. В следующем году мы получим первую серийную партию самолётов Су-57, партию боевых вертолётов Ми-28НМ. Ожидаем первый полёт самолета-амфибии Бе-200 в специальном исполнении для Минобороны, самоходные артиллерийские орудия "Коалиция-СВ", БМП и танк на платформе "Армата", танки Т-90М.

В целом в 2019 году предстоит выполнить комплекс мероприятий, предусмотренный планом-графиком реализации госзаказа, который позволит обеспечить наращивание боевых возможностей Вооружённых Сил за счёт роста уровня современности ВВСТ в частях постоянной готовности на 5,5 процента и довести его до 67 процентов на 31 декабря 2019 года; рост уровня обеспеченности войск вооружением и техникой поднять до 98,3 процента, а исправность парка - около 94 процентов.

Юрий Авдеев