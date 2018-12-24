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24.12.2018
ТАСС

Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"

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ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

В том числе речь идет о комплексах, модернизированных с учетом сирийского опыта, и в арктическом исполнении

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России заключит в следующем году с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" контракт сроком до 2027 года на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор", в том числе модернизированных с учетом сирийского опыта и в арктическом исполнении. Об этом рассказал в пятницу замглавы ведомства Алексей Криворучко во время посещения завода.

"В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт до 2027 года на новые комплексы семейства "Тор", в том числе модернизированных и в арктическом исполнении", - сказал Криворучко по итогам совещания с руководством предприятия. Он добавил, что серийные комплексы постоянно модернизируются, в том числе с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Отдельно замминистра поблагодарил специалистов предприятия за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков. "Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже тоже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", - отметил Криворучко.

Ранее в ноябре сообщалось, что военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ".

Тор-М2ДТ" - арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

21.12.2018
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5 комментариев
№1
24.12.2018 03:44
Отличная новость. Надеюсь, что ВС до 2027г получат не менее 400 БМ ТОР-М2У.
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№2
24.12.2018 06:20
Откуда такие рассчеты
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№3
24.12.2018 06:42
Цитата, ID: 19306 сообщ. №2
Откуда такие рассчеты
Ну во-первых в сухопутных войсках на 2016г состояло 400 ЗРК Оса (и ещё 20 в морской пехоте), ТОР идёт на смену Осе.

Во-вторых если разделить 400 на 12 (дивизион), получится 33 дивизионных комплекта или 100 батарей.  

Какое количество мотострелковых и бронетанковых бригад, а так же мотострелковых и бронетанковых дивизий?

Кроме этого было бы неплохо придать хотя бы по батарее каждой ракетной и ракетно-артиллерийской бригаде. Хотя конечно лучше по дивизиону.

Вот и считайте.
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№4
24.12.2018 10:58
Восход, ваши 400 торов делим на 8 лет и получаем 50 комплексов в год. Сами понимаете, что это невозможно даже на уровне кооперации (РЛС, ракеты, мозги...). Поэтому 20-25 штук в год - предел.
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№5
24.12.2018 11:22
Цитата, NANOBOT сообщ. №4
Восход, ваши 400 торов делим на 8 лет и получаем 50 комплексов в год. Сами понимаете, что это невозможно даже на уровне кооперации (РЛС, ракеты, мозги...). Поэтому 20-25 штук в год - предел.
По 35-40 БМ в год вполне реально, если конечно во главе цепочки кооперации будут находиться талантливые руководители, а ни эффективные менеджеры.

Купол и некоторые другие заводы-подрядчики можно перевести на двух-трёх сменную работу, было бы чем платить рабочим.

Что-то уже поставили к настоящему времени и что-то модернизировали (допустим 60-80БМ).
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