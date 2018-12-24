Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"

В том числе речь идет о комплексах, модернизированных с учетом сирийского опыта, и в арктическом исполнении

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России заключит в следующем году с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" контракт сроком до 2027 года на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор", в том числе модернизированных с учетом сирийского опыта и в арктическом исполнении. Об этом рассказал в пятницу замглавы ведомства Алексей Криворучко во время посещения завода.

"В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт до 2027 года на новые комплексы семейства "Тор", в том числе модернизированных и в арктическом исполнении", - сказал Криворучко по итогам совещания с руководством предприятия. Он добавил, что серийные комплексы постоянно модернизируются, в том числе с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Отдельно замминистра поблагодарил специалистов предприятия за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков. "Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже тоже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", - отметил Криворучко.

Ранее в ноябре сообщалось, что военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ".

Тор-М2ДТ" - арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".