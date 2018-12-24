Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
В том числе речь идет о комплексах, модернизированных с учетом сирийского опыта, и в арктическом исполнении
ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России заключит в следующем году с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" контракт сроком до 2027 года на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор", в том числе модернизированных с учетом сирийского опыта и в арктическом исполнении. Об этом рассказал в пятницу замглавы ведомства Алексей Криворучко во время посещения завода.
"В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт до 2027 года на новые комплексы семейства "Тор", в том числе модернизированных и в арктическом исполнении", - сказал Криворучко по итогам совещания с руководством предприятия. Он добавил, что серийные комплексы постоянно модернизируются, в том числе с учетом опыта боевого применения в Сирии.
Отдельно замминистра поблагодарил специалистов предприятия за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков. "Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже тоже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", - отметил Криворучко.
Ранее в ноябре сообщалось, что военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ".
Тор-М2ДТ" - арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Откуда такие рассчетыНу во-первых в сухопутных войсках на 2016г состояло 400 ЗРК Оса (и ещё 20 в морской пехоте), ТОР идёт на смену Осе.
Во-вторых если разделить 400 на 12 (дивизион), получится 33 дивизионных комплекта или 100 батарей.
Какое количество мотострелковых и бронетанковых бригад, а так же мотострелковых и бронетанковых дивизий?
Кроме этого было бы неплохо придать хотя бы по батарее каждой ракетной и ракетно-артиллерийской бригаде. Хотя конечно лучше по дивизиону.
Вот и считайте.
Восход, ваши 400 торов делим на 8 лет и получаем 50 комплексов в год. Сами понимаете, что это невозможно даже на уровне кооперации (РЛС, ракеты, мозги...). Поэтому 20-25 штук в год - предел.По 35-40 БМ в год вполне реально, если конечно во главе цепочки кооперации будут находиться талантливые руководители, а ни эффективные менеджеры.
Купол и некоторые другие заводы-подрядчики можно перевести на двух-трёх сменную работу, было бы чем платить рабочим.
Что-то уже поставили к настоящему времени и что-то модернизировали (допустим 60-80БМ).