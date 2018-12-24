Источник: более 10 пусков "Циркона" по морским целям проведено с начала его испытаний

По словам собеседника агентства, "испытания ракеты начались около четырех лет назад" и продолжаются сейчас с берегового стенда

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 10 пусков российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены с начала ее испытаний. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, "испытания ракеты начались около четырех лет назад" и продолжаются сейчас с берегового стенда. "В общей сложности выполнено более 10 стрельб по мишеням в море на дальности несколько сотен километров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "ракета неоднократно поражала обозначавшие морские цели мишени на гиперзвуковой скорости".

Источник отказался назвать дату последних испытаний.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной собеседником информации.

Как сообщил ранее ТАСС другой источник в "оборонке", в 2019 году планируется начать госиспытания "Циркона" с морских носителей - как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Телеканал CNBC в пятницу сообщил, что Россия 10 декабря провела очередной успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". По данным канала, всего с 2015 года было выполнено пять тестовых стрельб этой ракетой.

Ракета "Циркон"

Разработчик гиперзвуковой ракеты "Циркон" - НПО машиностроения. Дальность стрельбы "Циркона", согласно открытым источникам, составляет около 400 км, скорость полета ракеты, по разным данным, составляет от четырех-шести до восьми Махов.

Как сообщалось ранее, ракеты "Циркон" будут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) с вертикальными пусковыми установками, который сегодня используется для ракет "Калибр" и "Оникс".

Такие УКСК, в частности, устанавливаются на корветы проекта 20380, фрегаты проекта 22350, подлодки проекта 885 типа "Ясень".

Также, по данным источников ТАСС, "Цирконами" должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".