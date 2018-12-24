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24.12.2018
Интерфакс-АВН

Украина потратит на оборону и армию более 5% ВВП в 2019 г.- Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко.
Источник изображения: © REUTERS, Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Киев. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает выделение Минобороны свыше 102 млрд грн, что позволит закупить для армии новейшие виды вооружения, боеприпасов и военной техники, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"На армию на следующий год предусмотрено более 102 млрд грн, это на 16 млрд больше, чем в прошлом (2018, - "ИФ") году, при стабильном курсе доллара", - сказал П.Порошенко на церемонии передачи военной техники госконцерном "Укроборонпром" Вооруженным силам Украины в пятницу в Озерном (Житомирская обл.).

По словам президента, на сектор обороны и безопасности в 2019г планируется потратить более 5% ВВП.

В связи с этим П.Порошенко отметил, что у украинской армии наконец есть деньги на закупку таких новейших видов вооружения украинской разработки и производства, как новый береговой комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун", 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесной базе 6х6 "Богдана", разведывательно-ударный комплекс "Сокол", модернизированный под стандарты НАТО высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Квитнык" и другие.

Согласно госбюджету-2019, на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии министерства обороны предусмотрено 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше, чем в 2018 году.

Доля расходов на задачи перевооружения ВСУ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, тогда как в 2018 году на эти цели было выделено 19% бюджета ведомства.

Общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства 81,69 млрд грн (79,7% бюджета) будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Предусмотренный в госбюджете-2019 общий объем расходов на сектор безопасности и обороны, по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году.

21.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
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