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24.12.2018
Военное обозрение

Песков: РФ возьмёт ракетные установки США под прицел при размещении их в Европе

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Россия будет вынуждена взять под прицел ракетные комплексы средней и меньшей дальности США в Европе, если те после выхода из Договора о РСМД разместят их в регионе, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник изображения: https://twitter.com

В пятницу на пресс-конференции Владимир Путин отметил опасность выхода США из ДРСМД. "А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить безопасность России… Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ", – сказал он.

По словам Пескова, президент в технологическом плане имел в виду то, что за выходом из договора может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе – как это было в годы холодной войны.

Размещение этих ракет и их нацеливание в сторону России приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом,

сказал он.

То есть, развитие событий в этом случае пойдет по спирали и повторит ту ситуацию, которую наша страна была вынуждена пережить в прошлом, пояснил он.

Напомним, на пресс-конференции президент заявил, что сожалеет о нарастающей в обществе недооценке опасности ядерной войны. Наряду с этим на Западе появились "идейки" применения ядерных зарядов малой мощности, которые не приведут к глобальной ядерной войне.

Но это снижение порога применения может привести к глобальной ядерной катастрофе… В целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит его к очень опасной черте,

подчеркнул он.

21.12.2018
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Россия
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Путин Владимир
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Ядерный щит
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