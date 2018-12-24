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24.12.2018
Военное обозрение

Черноморский флот пополнился патрульным кораблём и спасательным судном

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Черноморский флот пополнился сразу двумя кораблями. В состав флота приняты головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла на военно-морской базе в Новороссийске, сообщает пресс-служба флота.

Согласно сообщению, после церемонии ввода кораблей в состав ВМФ РФ, экипажи приступили к отработке курса курсовых и специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Источник изображения: Минобороны РФ

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и спущен на воду 28 августа 2017 года. Водоизмещение - 1,5 тысячи тонн, скорость до 27 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль. Вооружение: артиллерийская установка АУ-220М калибра 57 мм и пулеметы, а также зенитный ракетный комплекс "Игла". Предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС и размещения модуля с универсальной ПУ под ракеты "Калибр".

Источник изображения: Минобороны РФ

Спасательное буксирное судно проекта 22870 "Капитан Гурьев" построено в Астраханском филиале Центра судоремонта "Звездочка". Предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Водоизмещение 1,2 тысячи тонн. Длина - 57 метров, ширина 14 метров, высота борта 5,4 метра, осадка 3,2 метра. Скорость хода 14 узлов. Автономность 20 дней. Экипаж 26 человек. Во время проведения спасательных операций может принять на борт 60 человек.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
АУ-220М
Игла ЗРК
Ка-27ПС
Компании
Звездочка
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22160
22870
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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