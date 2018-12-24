Китай провёл тестовые стрельбы ЗРС С-400 "Триумф"

В Китае прошли тестовые стрельбы зенитной ракетной системы С-400, приобретенной у России. Ракета, запущенная во время тестов, успешно поразила цель, заявили в НОАК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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По данным источника, стрельбы были проведены в первой половине декабря на одном из китайских полигонов. В тестах участвовал один из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Баллистическая мишень, летевшая со скоростью 3 км/сек, была поражена выпущенной ракетой 48Н6Е на предельной дальности - около 250 км. Работа зенитного комплекса проверялась в условиях постановки сильных помех. Первые тестовые стрельбы С-400 в Китае признаны успешными.

Отметим, что Китай стал первым зарубежным покупателем российской ЗРС С-400 "Триумф". Всего Пекин заказал два полковых комплекта С-400, один из которых уже поставлен в Китай в этом году. Полк С-400 полного состава включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество.

Позднее Соединенные Штаты ввели в отношении Китая ограничительные меры из-за приобретения российской зенитной системы.