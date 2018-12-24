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24.12.2018
Военное обозрение

Венгрия закупает германские Leopard 2A7+ на замену советским Т-72М/М1

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Венгерская армия будет вооружаться германской техникой. Министерство обороны Венгрии подписало контракт с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на приобретение танков и самоходок, передает блог bmpd.

Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann (KMW)

Согласно условиям контракта, германская компания поставит венгерскому министерству 44 основных танка Leopard 2A7+ и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52. При этом подчеркивается, что танки и САУ должны быть новой постройки. Кроме этого, в контракт входят 12 танков Leopard 2A4 из наличия Бундесвера, которые будут использованы в качестве учебных.

На сегодняшний в венгерской армии имеется всего один танковый батальон, на вооружении которого находится всего 15 активных танков Т-72М/М1, и единственный в венгерской армии развернутый 101-й артиллерийский дивизион, на вооружении которого всего 12 буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 мм.

Для германской компании Krauss-Maffei Wegmann "венгерский" контракт позволит сохранить производственную линию по производству танков Leopard 2, поскольку после реализации в 2017 году контракта на поставку Катару 62 танков Leopard 2A7+ и 24 САУ PzH 2000, у компании отсутствовали заключенные контракты на танки и САУ.

21.12.2018
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Страны
Венгрия
Германия
Катар
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
Военные учения
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