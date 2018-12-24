Войти
24.12.2018
Военное обозрение

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на ходовые испытания

365
0
+1

Строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" в интересах Военно-морского флота РФ первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся до Нового года, говорится в пресс-релизе пресс-службы ПАО Судостроительный завод "Северная верфь", поступившем в адрес "Военного обозрения".

Источник изображения: ПАО СЗ "Северная верфь"

Во время первого выхода, будет проверена в различных ходовых режимах работа систем и устройств корабля, в том числе работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования и средств связи. Подвергнется проверке система жизнеобеспечения корабля. Также в программу ходовых испытаний входит проверка мореходных качеств фрегата.

Ранее сообщалось, что программа испытаний фрегатов этого проекта полностью отработана на головном фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", поэтому с "Касатоновым" планируется пройти программу испытаний значительно быстрее. По планам предприятия, новый фрегат передадут флоту в следующем году.

Основные характеристики проекта 22350: Водоизмещение - 5000 тонн; Длина –135 м; Ширина – 16 м; Скорость – до 29 узлов; Дальность плавания - 4500 миль; Автономность – 30 суток; Экипаж – от 170 человек;

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192; ЗРК "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр"; комплекс "Пакет"; противолодочный вертолет Ка-27

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Похожие новости
19.07.2018
Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля
10.07.2018
Глава ОСК ждет решения военных о вводе в состав ВМФ фрегата "Адмирал Горшков"
13.03.2018
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
04.07.2016
Российские фрегаты – лучшие в мире
07.04.2014
Проекция силы в океане
31.01.2012
В Санкт-Петербурге состоится закладка фрегата и корвета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году