Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"

В ходе заседания индийско-российской межправительственной комиссии по ВТО министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил недовольство тем, Индия исключила модернизированную "Тунгуску" и комплекс "Панцирь" из национальной программы вооружения, пишет Правда.ру.

В октябре индийское военное руководство объявило южнокорейскую Hanwha Defense Systems единственной компанией, прошедшей квалификационный отбор по программе зенитных систем. Ранее Индия рассматривала трех потенциальных производителей: "Алмаз-Антей" (обновленный комплекс "Тунгуска"), КПБ "Тула" (комплекс "Панцирь") и Hanwha Defense Systems (система Biho).

Во время встречи Шойгу обвинил индийские испытательные группы в срыве испытаний российских комплексов, которые проводились в 2017 году. Как ранее сообщил источник в дипломатическом ведомстве, упомянутые российские компании и Минобороны РФ не так давно направили в Нью-Дели письмо с просьбой пересмотреть весь процесс выбора вооружений до принятия окончательного решения. Индийская сторона отказалась, заявив, что российские образцы не соответствуют предъявленным требованиям.

Между тем, индийская программа предусматривает покупку вооружений на $1,6 млрд.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, который индийское правительство намерено приобрести для своей армии, должен иметь камеры дневного и ночного видения, скорость стрельбы до 350 выстр./мин, в то время как ракетная часть комплекса должна иметь дальность поражения не менее 5 км. При этом система должна выдерживать минимальную эксплуатацию в течение 8 часов без дополнительной загрузки боеприпасов. Кроме того, комплекс должен быть способен поражать воздушные цели как с использованием РЛС, так и без него.