Военную полицию задействуют в охране ядерных объектов

Российская военная полиция с 2019 года усилит подразделения 12-го Главного управления Минобороны, отвечающего за охрану ядерных арсеналов, сообщают Известия.

Источник изображения: Минобороны РФ

Полицейские будут отвечать за внешний периметр войсковых и центральных баз ядерного вооружения. Они смогут принять участие в разработке специальной техники, предназначенной для охраны особо-важных объектов.

Территория баз останется под охраной 12-го Главка МО РФ. Они же будут отвечать за транспортировку ядерных боеприпасов.

Новые обязанности "красных беретов" закреплены в Уставе военной полиции, а перечень объектов, охрана которых на них возлагается, будет определяться приказом министра обороны.

Датой основания 12-го управления принято считать 4 сентября 1947 года – в этот день было объявлено о формировании специального отдела Генштаба, в обязанности которого входило создание Семипалатинского полигона, изучение поражающих факторов ЯО и разработка средств противоатомной защиты. Статус Главного управления отдел получил в апреле 1958 года.

Как отметил военный эксперт Олег Желтоножнко, охрана российских ядерных арсеналов всегда отличалась надежностью. Допуск к охране объектов военной полиции доказывает, что достаточно молодая структура набралась опыта, освоила специальную технику и выработала алгоритм действий в экстренных ситуациях.

Напомним, в текущем году полномочия "красных беретов" были расширены по нескольким направлениям. Например, в их ведение передали дисциплинарные батальоны, сотрудники ВАИ получили право составлять протоколы на военнослужащих, а также применять при задержании спецсредства и штатное оружие.