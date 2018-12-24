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24.12.2018
Военное обозрение

Британские военные не смогли предотвратить "атаку" дронов на аэропорт

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Один из крупнейших аэропортов Великобритании возобновил работу. Гэтвик (Гатвик) был закрыт в течение 32 часов из-за появления дронов. Инцидент серьезно нарушил работу аэропорта: в предновогоднее время ежегодно больше всего рейсов. Тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь.

Источник изображения: https://www.facebook.com/GatwickAirport

Аэропорт в Гэтвике была закрыт с 9 утра среды сразу после того, как дроны были замечены возле взлетно-посадочной полосы. БПЛА появлялись с некоторым промежутком, в результате чего ни один рейс не смог вылететь в течение 24 часов.

Полиции и охране аэропорта не удалось установить, кто управлял дронами, "атаковавшими" воздушную гавань. По мнению администрации Гэтвика, сейчас безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Полиция начала расследование с целью выявить ответственного за происшествие. Полицейские рассказали, что военнослужащие британской армии появились в районе аэропорта только в четверг вечером, почти через двое суток с начала "атаки". Констебль полиции Стив Барри признается, что военные "приехали лишь спустя некоторое время. Вероятно, они столкнулись с какими-то затруднениями".

Министерство обороны Великобритании никак не прокомментировало тот факт, что в случае реальной угрозы оно бы не смогло обеспечить защиту важному гражданскому объекту. Представители оборонного ведомства озвучили общие фразы о том, что сейчас угроз для авиации нет.

Еще больше британцев пугает то, что до сих пор не установлено, какие цели преследовали операторы дронов. По мнению британской полиции, они не собирались устраивать теракт, однако дроны вполне могли собирать разведывательную информацию об уровне охраны территории, местонахождении административных зданий. Для чего это было сделано – пока никто не знает.

Удивительные для такого серьезного происшествия равнодушие и неторопливость продемонстрировали не только британские военные, но и сама администрация аэропорта. Пострадавшие от отмен и задержек рейсов пассажиры жалуются на то, что с утра среды в аэропорту царил полный хаос и никто из его сотрудников не мог предоставить хоть какую-то информацию о происходящем. Все новости люди узнавали из СМИ.

Пассажир Эдди Бойс рассказал, что людям выдавали ваучеры на сумму 30 фунтов (38 долларов) и предоставляли номер в отеле поблизости. Однако очень быстро в аэропорту закончилась еда, а отель оказался переполнен, и людям приходилось спать на полу. По словам Бойса, хуже всего пришлось иностранцам, которым не повезло оказаться в Гэтвике в среду, потому что у них возникли серьезные проблемы с ориентированием в сложившейся ситуации.

Судя по рассказам других пассажиров, на протяжении почти двух суток никому не было до них дела: ни работникам Гэтвика, ни полиции, ни военным. Все силы полицейских были брошены на поиски дронов и их операторов, а военные так и вовсе приехали, когда все уже было улажено. Все это время люди пытались самостоятельно понять, что происходит, и решить, как им быть дальше – возвращаться домой и в отели или ожидать вылета. Великобритания показала свою полную неготовность к подобного рода происшествиям.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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