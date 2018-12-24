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24.12.2018
Военное обозрение

В ДР Конго разбился грузовой самолёт Ан-26

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В Демократической республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair, сообщает Agence France-Presse (AFP). Крушение произошло во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы.

Источник изображения: http://fromua.news/

По предварительным данным, предоставленным французским агентством, в ходе крушения самолета погибли шесть человек - пять членов экипажа и один пассажир. Самолет был зафрахтован избирательной комиссией для доставки избирательных материалов в город Чикапу.

В то же время, ИА ТАСС со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Стебова, сообщает, что по неподтвержденным данным, упавшим самолетом управлял российский экипаж. Всего на борту самолета Ан-26, упавшего в 35 километрах от аэропорта Киншасы, находилось двадцать три человека, в том числе три члена экипажа, предположительно россияне, сообщил посол по телефону.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Причина крушения самолета на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Ан-26 1984 года перестал выходить на связь в четверг вечером, предположительно находясь в 40 километрах от международного аэропорта Киншасы.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Россия
Франция
Продукция
Ан-26
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