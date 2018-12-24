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24.12.2018
ЦАМТО

Заключен контракт на поставку ВС Венгрии ОБТ "Леопард-2A7+" и СГ PzH-2000

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Танки «Leopard 2А4» Войска Польского
Танки «Leopard 2А4» Войска Польского.
Источник изображения: http://zbiam.pl

ЦАМТО, 21 декабря. Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила о заключении 19 декабря с правительством Венгрии контракта на поставку ВС страны 44 новых ОБТ "Леопард-2A7+" и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации Сухопутных войск Венгрии. Сроки поставки техники официально не раскрываются.

По данным Jane's Defence Weekly, общая стоимость закупки составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.). Поставка техники начнется не ранее 2020 года. Реализация данной программы позволит заменить поставленные в советский период 30 танков T-72 и несколько десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20.

Кроме того, в рамках подписанного контракта для обучения военнослужащих Венгрия закупает 12 бывших в эксплуатации основных боевых танков "Леопард-2A4" из числа находящихся на хранении KMW.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко подчеркнул, что поставка заказанной техники позволит укрепить уровень сотрудничества и совместимости между ВС Германии и Венгрии.

По данным источников Jane's, подписанию контракта предшествовал визит в Венгрию главного исполнительного директора KMW Франка Хауна (Frank Haun) и переговоры с министром обороны страны. Предполагается, что в рамках реализации контракта оборонная промышленность Венгрии получит заказы на обслуживание, капитальный ремонт и, возможно, производство некоторых запчастей для новых немецких ОБТ и гаубиц.

Ранее в рамках программы модернизации ВС страны Министерство обороны Венгрии уже подписало с компанией Airbus два контракта на поставку 20 вертолетов H-145M и 6 многоцелевых вертолетов H-225M. Кроме того, с европейской группой было заключено соглашение о промышленном партнерстве, предусматривающее создание в Венгрии предприятия по производству комплектующих для вертолетной техники.

21.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Венгрия
Германия
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Airbus
Krauss-Maffei
Проекты
2020-й год
H225
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