Первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т поступит в войска летом 2019 года

ЦАМТО, 21 декабря. Первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет поставлен в войска летом следующего года, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского вертолетного завода (КВЗ).

"Мы уже два вертолета законтрактовали, ждем их, и первую машину получим уже летом следующего года. Безусловно, по завершении всех работ будем смотреть дальше по серийным поставкам", – сообщил замминистра в беседе с представителями СМИ.

"У машины большое будущее, вертолет получился с очень хорошими характеристиками", – подчеркнул замминистра обороны.

Во время посещения Казанского вертолетного завода А.Криворучко ознакомился с ходом исполнения гособоронзаказа и проведением летных испытаний Ми-38Т, а также наблюдал демонстрационный полет первого образца машины этой серии, изготовленного по заказу военного ведомства.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.