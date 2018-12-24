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24.12.2018
ЦАМТО

ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей

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Логотип ОДК-Сатурн
Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".
Источник изображения: http://www.rvc.ru/

ЦАМТО, 21 декабря. Решением оргкомитета Национальной премии ФСВТС "Золотая идея" рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в АО "ОДК" Госкорпорации Ростех) удостоено Второй премии 2018 года за создание корабельных газотурбинных двигателей М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.

В результате завершившейся в 2017 году трехгодичной работы по проекту создания в рамках программы импортозамещения корабельных газотурбинных двигателей "ОДК-Сатурн" был выполнен комплекс научных, конструкторских и технологических работ по отработке конструкции морских ГТД, обеспечено их освоение в производстве. Двигатели прошли государственные испытания. Их параметры и потребительские характеристики соответствуют требованиям технических заданий. Работы по проекту были выполнены полностью в установленные сроки.

Для реализации программы создания отечественной базы морского газотурбостроения в "ОДК-Сатурн" был построен и введен в эксплуатацию единственный в России сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов со стендами мощностью до 15 МВт и до 40 МВт. Сборочно-испытательный комплекс обеспечивает текущие потребности России в части морских силовых агрегатов и позволит испытывать перспективные ГТД и ГТА/ДГТА, сообщает пресс-служба АО "ОДК".

21.12.2018
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
ФСВТС РФ
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2 комментария
№1
24.12.2018 09:02
Премия ,это конечно не плохо...если есть двигатели стоящие на кораблях...А сегодня двигателей стоящих на кораблях нет,а премия есть и это не правильно...
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№2
24.12.2018 12:05
Вообще-то , вопрос стоит иначе - кто делает редукторы и комплексирует все агрегаты .
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