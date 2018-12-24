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24.12.2018
Lenta.ru

Китай испытал С-400

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела первый тест купленной у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости три километра в секунду", — сказал собеседник.

По словам источника, цель поражена на предельной дальности (примерно 250 километров), а испытания проводились "в условиях постановки условным противником сильных помех".

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 "Триумф". Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых страна приняла в мае.

21.12.2018
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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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