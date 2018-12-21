Первый вертолет Ми-38Т поступит на вооружение российской армии в 2019 году

Первый опытный образец вертолета Ми-38Т (бортовой номер "38015"), построенного для Министерства обороны России на АО "Казанский вертолетный завод" (входит в состав АО "Вертолеты России") в первом полете. Казань, 23.11.2018.

Первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет принят на вооружение российской армии летом следующего года. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, в рамках подписанного контракта ведомство ожидает пока два воздушных судна. При этом там не исключают серийных поставок в дальнейшем. "У машины большое будущее, вертолет получился с очень хорошими характеристиками", — цитирует замминистра "Интерфакс".

20 декабря делегация Минобороны России во главе с Криворучко посетила Казанский вертолетный завод, где проходят летные испытания Ми-38Т.

4 декабря сообщалось, что боевые вертолеты Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ), которые долгое время считались несовместимыми с этими судами.

Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38. Его модернизированная версия может быть переоборудована под санитарные нужды, а также иметь дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета.