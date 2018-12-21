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21.12.2018
Военное обозрение

В Вашингтоне заявили о начале вывода американских войск из Сирии

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Американские СМИ распространяют заявление Госдепа и Пентагона о начале вывода американского военного контингента из Сирии.

Источник изображения: Фейсбук

Главное внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов сообщает, что в течение ближайших 24 часов из Сирии будут эвакуированы дипломатические представители, включая спецпредставителей США по контактам с курдскими вооружёнными формированиями.

Информационное агентство Bloomberg пишет о том, что президент США Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирийской Арабской Республики. В СМИ заявлено, что Трамп потребовал начать вывод контингента армии США "незамедлительно".

В упомянутом информационном агентстве заявлено, что решение Трампа о выводе войск согласовывалось с Турцией. И если контингент США Сирию покинет, то Турция получит возможность "решить курдский вопрос на севере Сирии".

Между тем, сам президент Трамп в очередной раз заявил о том, что США и возглавляемая Вашингтоном коалиция "нанесли сокрушительное поражение ИГ (*запрещено в РФ)".

На минувшей неделе глава МИД Турции М.Чавушоглу заявлял, что США вот-вот начнут вывод войск с территории САР.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга тем временем заявляет:

Начало вывода войск вовсе не означает, что наша коалиция прекращает существование. В любой момент мы и наши союзники готовы вернуться, чтобы защищать интересы. Мы продолжим совместные действия с той целью, чтобы лишить радикальных исламистов опоры, в том числе финансовой.

Напомним, что США неоднократно заявляли о "начале вывода" войск из Афганистана и Ирака, однако американский контингент эти страны не покинул до сих пор.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
США
Турция
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